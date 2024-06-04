У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

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ЧОП "Крокус профи" лишился лицензии
ЧОП "Крокус профи" лишился лицензии Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

ЧОП «Крокус профи», оказывавший услуги охраны в «Крокус Сити Холле», лишился лицензии через месяц после теракта. Об этом стало известно из баз открытых данных.

«24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля», — сообщили РИА Новости со ссылкой на базы открытых данных. Согласно данным «БИР-Аналитик», у ЧОП «Крокус профи» сейчас нет лицензий. А сотрудники «Крокус Сити Холл» не смогли объяснить, где находится офис охранной компании и есть ли он.

Теракт, произошедший 22 марта, вызвал широкий общественный резонанс. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 145 человек.

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ЧОП «Крокус профи», оказывавший услуги охраны в «Крокус Сити Холле», лишился лицензии через месяц после теракта. Об этом стало известно из баз открытых данных. «24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля», — сообщили РИА Новости со ссылкой на базы открытых данных. Согласно данным «БИР-Аналитик», у ЧОП «Крокус профи» сейчас нет лицензий. А сотрудники «Крокус Сити Холл» не смогли объяснить, где находится офис охранной компании и есть ли он. Теракт, произошедший 22 марта, вызвал широкий общественный резонанс. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 145 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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