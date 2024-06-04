У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

ЧОП «Крокус профи», оказывавший услуги охраны в «Крокус Сити Холле», лишился лицензии через месяц после теракта. Об этом стало известно из баз открытых данных.
«24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля», — сообщили РИА Новости со ссылкой на базы открытых данных. Согласно данным «БИР-Аналитик», у ЧОП «Крокус профи» сейчас нет лицензий. А сотрудники «Крокус Сити Холл» не смогли объяснить, где находится офис охранной компании и есть ли он.
Теракт, произошедший 22 марта, вызвал широкий общественный резонанс. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибло 145 человек.
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