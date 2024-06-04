Жильцы дома в ХМАО жалуются на потоп в подвале, из-за которого образуется грибок

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Жильцы дома в Нефтеюганске жалуются на постоянные подтопления подвала
Жильцы дома в Нефтеюганске жалуются на постоянные подтопления подвала Фото:

Жильцы многоквартирного дома в 13 микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на потоп в подвале, который образуется регулярно и провоцирует образование плесени и грибка. О сложившейся ситуации корреспонденту URA.RU рассказал один из собственников.

«В подвале нашего дома стоит вода. Даже сантехники в сапогах всегда заходят. Может что-то протекает, не знаю. Я живу в доме с 2017 года и ни разу не видел, чтобы там было сухо. Сейчас рядом с домом образовалась яма, которая разрастается с каждым днем», — поделился югорчанин. Мужчина опасается повреждения фундамента дома. По его словам, из-за постоянной влажности, в подвале образуется грибок. 

На данный момент воду из подвала коммунальщики откачали. Также образовавшуюся яму отгородили лентой для проведения дальнейших работ. В ответ на жалобу мужчины в Жилстройнадзоре ХМАО сообщили, что обращение в работе. «Инспектор проведет необходимые контрольно-надзорные мероприятия по вашей проблеме», — ответили в ведомстве.

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Жильцы многоквартирного дома в 13 микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на потоп в подвале, который образуется регулярно и провоцирует образование плесени и грибка. О сложившейся ситуации корреспонденту URA.RU рассказал один из собственников. «В подвале нашего дома стоит вода. Даже сантехники в сапогах всегда заходят. Может что-то протекает, не знаю. Я живу в доме с 2017 года и ни разу не видел, чтобы там было сухо. Сейчас рядом с домом образовалась яма, которая разрастается с каждым днем», — поделился югорчанин. Мужчина опасается повреждения фундамента дома. По его словам, из-за постоянной влажности, в подвале образуется грибок.  На данный момент воду из подвала коммунальщики откачали. Также образовавшуюся яму отгородили лентой для проведения дальнейших работ. В ответ на жалобу мужчины в Жилстройнадзоре ХМАО сообщили, что обращение в работе. «Инспектор проведет необходимые контрольно-надзорные мероприятия по вашей проблеме», — ответили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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