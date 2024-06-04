Сын бизнесмена пытался отправить в нокаут чиновника из ХМАО в здании суда. Видео

В Мегионе сын бизнесмена Гулиева напал на главу мунконтроля Голика в здании суда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мегионе сын местного бизнесмена устроил потасовку
В Мегионе сын местного бизнесмена устроил потасовку Фото:

Сын бизнесмена Фаига Гулиева пытался отправить в нокаут главу отдела муниципального контроля Мегиона Семена Голика прямо в здании суда. Видео поделился с журналистом URA.RU источник в местном истеблишменте.

«Выйдя из зала заседаний, где предметом разбирательства была потасовка, произошедшая между Голиком и детьми предпринимателя Гулиева в феврале 2023 года, стороны процесса продолжили беседу. Однако взаимопонимания между ними достичь не удалось, и Гулиев-младший решил применить последний аргумент — грубую силу. Мощным ударом он отбросил Голика к стене, едва не переломав стулья и шею чиновнику», — прокомментировал видеозапись инсайдер.

Гражданский процесс о взыскании ущерба с беспокойного семейства перерос в уголовное дело. Информацию подтвердил сам Голик, снявший побои и заявивший в правоохранительные органы. От подробных комментариев чиновник отказался, уточнив, что находится под подпиской о неразглашении.

Гулиев не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу Следственного комитета Югры направлен запрос. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Гулиев обвинил мэрию в давлении на бизнес. Это произошло после драки его сыновей с Голиком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын бизнесмена Фаига Гулиева пытался отправить в нокаут главу отдела муниципального контроля Мегиона Семена Голика прямо в здании суда. Видео поделился с журналистом URA.RU источник в местном истеблишменте. «Выйдя из зала заседаний, где предметом разбирательства была потасовка, произошедшая между Голиком и детьми предпринимателя Гулиева в феврале 2023 года, стороны процесса продолжили беседу. Однако взаимопонимания между ними достичь не удалось, и Гулиев-младший решил применить последний аргумент — грубую силу. Мощным ударом он отбросил Голика к стене, едва не переломав стулья и шею чиновнику», — прокомментировал видеозапись инсайдер. Гражданский процесс о взыскании ущерба с беспокойного семейства перерос в уголовное дело. Информацию подтвердил сам Голик, снявший побои и заявивший в правоохранительные органы. От подробных комментариев чиновник отказался, уточнив, что находится под подпиской о неразглашении. Гулиев не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу Следственного комитета Югры направлен запрос. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Гулиев обвинил мэрию в давлении на бизнес. Это произошло после драки его сыновей с Голиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...