Сын бизнесмена Фаига Гулиева пытался отправить в нокаут главу отдела муниципального контроля Мегиона Семена Голика прямо в здании суда. Видео поделился с журналистом URA.RU источник в местном истеблишменте.
«Выйдя из зала заседаний, где предметом разбирательства была потасовка, произошедшая между Голиком и детьми предпринимателя Гулиева в феврале 2023 года, стороны процесса продолжили беседу. Однако взаимопонимания между ними достичь не удалось, и Гулиев-младший решил применить последний аргумент — грубую силу. Мощным ударом он отбросил Голика к стене, едва не переломав стулья и шею чиновнику», — прокомментировал видеозапись инсайдер.
Гражданский процесс о взыскании ущерба с беспокойного семейства перерос в уголовное дело. Информацию подтвердил сам Голик, снявший побои и заявивший в правоохранительные органы. От подробных комментариев чиновник отказался, уточнив, что находится под подпиской о неразглашении.
Гулиев не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу Следственного комитета Югры направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Гулиев обвинил мэрию в давлении на бизнес. Это произошло после драки его сыновей с Голиком.
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