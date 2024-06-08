Непогода движется на Челябинскую область (фото из архива)
Жители Нагайбакского района Челябинкой области рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.
«Торнадо движется к Нагайбакскому району со стороны Агаповки», — написали очевидцы в telegram-канале «Газета Всходы». На кадрах показано, как возле района кружит огромный воздушных вихрь.
Челябинские синоптики ранее выступили с экстренным штормовым предупреждением. По данным регионального гидрометеоцентра, 9 июня в области прогнозируются грозы, ливни и крупный град.
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