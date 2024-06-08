08 июня 2024
07 июня 2024

Кадрами устрашающего торнадо поделились жители челябинского района. Видео

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Непогода движется на Челябинскую область (фото из архива) Фото:

Жители Нагайбакского района Челябинкой области рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.

«Торнадо движется к Нагайбакскому району со стороны Агаповки», — написали очевидцы в telegram-канале «Газета Всходы». На кадрах показано, как возле района кружит огромный воздушных вихрь.

Челябинские синоптики ранее выступили с экстренным штормовым предупреждением. По данным регионального гидрометеоцентра, 9 июня в области прогнозируются грозы, ливни и крупный град.

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Жители Нагайбакского района Челябинкой области рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети. «Торнадо движется к Нагайбакскому району со стороны Агаповки», — написали очевидцы в telegram-канале «Газета Всходы». На кадрах показано, как возле района кружит огромный воздушных вихрь. Челябинские синоптики ранее выступили с экстренным штормовым предупреждением. По данным регионального гидрометеоцентра, 9 июня в области прогнозируются грозы, ливни и крупный град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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