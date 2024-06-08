08 июня 2024
07 июня 2024

Синоптики объяснили причину появления смерча в Челябинской области

Челябинский ЦГМС: предсказать смерч заблаговременно было невозможно
© Служба новостей «URA.RU»
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Предсказать заранее появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно. Но за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно было проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС).

«Предсказать смерч с большой заблаговременностью невозможно. Однако, за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, предшествующей его развитию», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале.

Предсказать смерч заранее невозможно, так как его образование связано с наличием вертикальных и горизонтальных градиентов температуры, влажностью и давлением воздуха. Важную роль также играет рельеф местности и наличие водоемов.

Синоптики говорят, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, есть вероятность смерчей. Тем более, что и разрушения от этих явлений однотипные.

В России смерчи чаще всего (до десяти раз в год) наблюдаются у восточного побережья Черного моря и на Кавказе. На остальной территории страны опасные явления отмечаются намного реже.

В Агаповском районе Челябинской области 8 июня прошел смерч. Без электричества остались десять населенных пунктов. Вся актуальная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Предсказать заранее появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно. Но за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно было проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС). «Предсказать смерч с большой заблаговременностью невозможно. Однако, за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, предшествующей его развитию», — сообщает пресс-служба Челябинского ЦГМС в своем telegram-канале. Предсказать смерч заранее невозможно, так как его образование связано с наличием вертикальных и горизонтальных градиентов температуры, влажностью и давлением воздуха. Важную роль также играет рельеф местности и наличие водоемов. Синоптики говорят, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, есть вероятность смерчей. Тем более, что и разрушения от этих явлений однотипные. В России смерчи чаще всего (до десяти раз в год) наблюдаются у восточного побережья Черного моря и на Кавказе. На остальной территории страны опасные явления отмечаются намного реже. В Агаповском районе Челябинской области 8 июня прошел смерч. Без электричества остались десять населенных пунктов. Вся актуальная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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