09 июня 2024
08 июня 2024

В Североуральске пропал 17-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение молодого человека неизвестно с 9 июня (архивное фото)
Местоположение молодого человека неизвестно с 9 июня (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) пропал 17-летний Дмитрий Костюченков. Его местоположение неизвестно с 9 июня, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Костюченков Дмитрий Евгеньевич, 17 лет (2006 года рождения) город Североуральск, Свердловская область. С 9 июня 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост молодого человека — 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые шорты и черные кроссовки.

Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 54. Также можно рассказать любую информацию о подростке инфоргу по номеру 8 912 637 89 60 (Анна).

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В Североуральске (Свердловская область) пропал 17-летний Дмитрий Костюченков. Его местоположение неизвестно с 9 июня, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Костюченков Дмитрий Евгеньевич, 17 лет (2006 года рождения) город Североуральск, Свердловская область. С 9 июня 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост молодого человека — 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые шорты и черные кроссовки. Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 54. Также можно рассказать любую информацию о подростке инфоргу по номеру 8 912 637 89 60 (Анна).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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