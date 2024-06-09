В Североуральске пропал 17-летний подросток

В Североуральске (Свердловская область) пропал 17-летний Дмитрий Костюченков. Его местоположение неизвестно с 9 июня, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Костюченков Дмитрий Евгеньевич, 17 лет (2006 года рождения) город Североуральск, Свердловская область. С 9 июня 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост молодого человека — 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые шорты и черные кроссовки.
Если вам известно местоположение пропавшего, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 54. Также можно рассказать любую информацию о подростке инфоргу по номеру 8 912 637 89 60 (Анна).
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