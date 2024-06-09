09 июня 2024

Пермский рыбак выловил загадочную рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак удивился пойманной рыбе
Рыбак удивился пойманной рыбе Фото:

Рыбак из пермского края Алексей Лысов выловил в реке загадочную рыбу. Фотографией необычной добычи он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае в соцсети „ВКонтакте“.

«Всем привет. Что за мутация», — задался вопросом Алексей Лысов. Пользователи соцсети предложили автору поста загадать желание и отметили, что в пермских реках регулярно попадаются рыбы с золотым оттенком.

Опытные рыбаки, опрошенные URA.RU разошлись во мнении, что это за рыба. Одни с уверенностью заявили, что это мутировавший ерш. Другие пришли к выводу, что это разновидность окуня.

Улов рыбака
Улов рыбака
Фото:

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Рыбак из пермского края Алексей Лысов выловил в реке загадочную рыбу. Фотографией необычной добычи он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае в соцсети „ВКонтакте“. «Всем привет. Что за мутация», — задался вопросом Алексей Лысов. Пользователи соцсети предложили автору поста загадать желание и отметили, что в пермских реках регулярно попадаются рыбы с золотым оттенком. Опытные рыбаки, опрошенные URA.RU разошлись во мнении, что это за рыба. Одни с уверенностью заявили, что это мутировавший ерш. Другие пришли к выводу, что это разновидность окуня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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