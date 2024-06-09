Рыбак удивился пойманной рыбе
Рыбак из пермского края Алексей Лысов выловил в реке загадочную рыбу. Фотографией необычной добычи он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае в соцсети „ВКонтакте“.
«Всем привет. Что за мутация», — задался вопросом Алексей Лысов. Пользователи соцсети предложили автору поста загадать желание и отметили, что в пермских реках регулярно попадаются рыбы с золотым оттенком.
Опытные рыбаки, опрошенные URA.RU разошлись во мнении, что это за рыба. Одни с уверенностью заявили, что это мутировавший ерш. Другие пришли к выводу, что это разновидность окуня.
Улов рыбака
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