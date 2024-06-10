Происшествия ДТП В Свердловской области два брата попали в ДТП — один погиб, второй лежит в коме. Фото 11 июня 2024 в 10:02 Размер текста - 17 + Байкеры не надели защитную экипировку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В поселке Пионерский Талицкого района (Свердловская область) вечером 10 июня 20-летний водитель питбайка с 9-летним братом-пассажиром попали в ДТП с водителем легковушки. В результате аварии младший брат погиб, а старший оказался в коме, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель питбайка Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Honda, двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 9-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Как оказалось, байкеры не использовали защитную экипировку и мотошлемы, мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел прав. Автоинспекторы организовали расследование. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Пионерский Талицкого района (Свердловская область) вечером 10 июня 20-летний водитель питбайка с 9-летним братом-пассажиром попали в ДТП с водителем легковушки. В результате аварии младший брат погиб, а старший оказался в коме, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель питбайка Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Honda, двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 9-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Как оказалось, байкеры не использовали защитную экипировку и мотошлемы, мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел прав. Автоинспекторы организовали расследование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям