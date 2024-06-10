10 июня 2024

В Свердловской области два брата попали в ДТП — один погиб, второй лежит в коме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Байкеры не надели защитную экипировку Фото:

В поселке Пионерский Талицкого района (Свердловская область) вечером 10 июня 20-летний водитель питбайка с 9-летним братом-пассажиром попали в ДТП с водителем легковушки. В результате аварии младший брат погиб, а старший оказался в коме, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель питбайка Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Honda, двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 9-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Как оказалось, байкеры не использовали защитную экипировку и мотошлемы, мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел прав. Автоинспекторы организовали расследование.

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В поселке Пионерский Талицкого района (Свердловская область) вечером 10 июня 20-летний водитель питбайка с 9-летним братом-пассажиром попали в ДТП с водителем легковушки. В результате аварии младший брат погиб, а старший оказался в коме, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель питбайка Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Honda, двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 9-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Как оказалось, байкеры не использовали защитную экипировку и мотошлемы, мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел прав. Автоинспекторы организовали расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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