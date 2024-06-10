В поселке Пионерский Талицкого района (Свердловская область) вечером 10 июня 20-летний водитель питбайка с 9-летним братом-пассажиром попали в ДТП с водителем легковушки. В результате аварии младший брат погиб, а старший оказался в коме, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель питбайка Kayo, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Honda, двигающемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 9-летний пассажир мотоцикла скончался на месте происшествия. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
Как оказалось, байкеры не использовали защитную экипировку и мотошлемы, мотоцикл не был зарегистрирован должным образом, а его водитель не имел прав. Автоинспекторы организовали расследование.
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