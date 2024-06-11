США направят санкции против российских предприятий ВПК
Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций, направленный на усиление давления на военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Целью этих санкций будет оказание дополнительного давления на российский оборонный сектор», — проинформировал Кирби в ходе пресс-конференции, реагируя на запросы журналистов о конкретике новых ограничений. Джон Кирби уклонился от предоставления более подробной информации и не указал точные сроки, когда новые меры будут применены.
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