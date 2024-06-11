11 июня 2024

США анонсировали новые санкции против российского ВПК

© Служба новостей «URA.RU»
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США направят санкции против российских предприятий ВПК
США направят санкции против российских предприятий ВПК Фото:

Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций, направленный на усиление давления на военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Целью этих санкций будет оказание дополнительного давления на российский оборонный сектор», — проинформировал Кирби в ходе пресс-конференции, реагируя на запросы журналистов о конкретике новых ограничений. Джон Кирби уклонился от предоставления более подробной информации и не указал точные сроки, когда новые меры будут применены.

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Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций, направленный на усиление давления на военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. «Целью этих санкций будет оказание дополнительного давления на российский оборонный сектор», — проинформировал Кирби в ходе пресс-конференции, реагируя на запросы журналистов о конкретике новых ограничений. Джон Кирби уклонился от предоставления более подробной информации и не указал точные сроки, когда новые меры будут применены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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