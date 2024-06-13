В Британии усомнились в полезности танков Abrams для ВСУ

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В Британии не уверены в том, что танки Abrams помогут ВС
В Британии не уверены в том, что танки Abrams помогут ВС Фото:

После публикации первых кадров уничтожения M1A1 Abrams на Украине возникло сомнение в их полезности для ВСУ. Об этом сообщили в Daily Mail.

«По данным России, танк, уничтоженный на февральских кадрах, был выведен из строя дроном Piranha FPV, способным доставлять к цели полезную нагрузку до 2,5 кг. Тот факт, что такое количество танков было уничтожено таким оружием, поднял вопрос: есть ли еще место на поле боя американскому M1 Abrams?», — передает издание Daily Mail.

Были надежды, что M1A1 Abrams помогут Украине с контрнаступлением, но только в феврале было уничтожено еще три боевых танка с помощью дронов. Сама военная машина весит около 60 тонн и оснащена газотурбинным двигателем и 120-миллиметровой пушкой. Данный танк на вооружении США с 1986 года.

Ранее URA.RU уже писало об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации российским FPV-дроном. Также известно, что его подбил боец мотострелковой бригады, которого тренировали в Екатеринбурге.

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После публикации первых кадров уничтожения M1A1 Abrams на Украине возникло сомнение в их полезности для ВСУ. Об этом сообщили в Daily Mail. «По данным России, танк, уничтоженный на февральских кадрах, был выведен из строя дроном Piranha FPV, способным доставлять к цели полезную нагрузку до 2,5 кг. Тот факт, что такое количество танков было уничтожено таким оружием, поднял вопрос: есть ли еще место на поле боя американскому M1 Abrams?», — передает издание Daily Mail. Были надежды, что M1A1 Abrams помогут Украине с контрнаступлением, но только в феврале было уничтожено еще три боевых танка с помощью дронов. Сама военная машина весит около 60 тонн и оснащена газотурбинным двигателем и 120-миллиметровой пушкой. Данный танк на вооружении США с 1986 года. Ранее URA.RU уже писало об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации российским FPV-дроном. Также известно, что его подбил боец мотострелковой бригады, которого тренировали в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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