В Британии усомнились в полезности танков Abrams для ВСУ

После публикации первых кадров уничтожения M1A1 Abrams на Украине возникло сомнение в их полезности для ВСУ. Об этом сообщили в Daily Mail.
«По данным России, танк, уничтоженный на февральских кадрах, был выведен из строя дроном Piranha FPV, способным доставлять к цели полезную нагрузку до 2,5 кг. Тот факт, что такое количество танков было уничтожено таким оружием, поднял вопрос: есть ли еще место на поле боя американскому M1 Abrams?», — передает издание Daily Mail.
Были надежды, что M1A1 Abrams помогут Украине с контрнаступлением, но только в феврале было уничтожено еще три боевых танка с помощью дронов. Сама военная машина весит около 60 тонн и оснащена газотурбинным двигателем и 120-миллиметровой пушкой. Данный танк на вооружении США с 1986 года.
Ранее URA.RU уже писало об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации российским FPV-дроном. Также известно, что его подбил боец мотострелковой бригады, которого тренировали в Екатеринбурге.
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