Стереотип о «летучести» зумеров на работе опровергнут исследованием

На Восточном экономическом форуме представили исследование о карьерных установках поколения Z (18–25 лет). Оно показало, что современные молодые специалисты не так «летучи», как принято считать: почти половина молодых работников не меняли место работы последние два года.
«Данные опроса опровергают стереотип о тотальной „летучести“ молодежи. 43% респондентов за последние два года не меняли работу, а 42% готовы оставаться в одной компании более пяти лет, если условия труда будут соответствовать их ожиданиям», — стало известно из исследования «Авито Работы».
Главным фактором при выборе работы для поколения Z остается зарплата и бонусы (53%). На втором месте — гибкий график и возможность работать удаленно (40%), на третьем — баланс между карьерой и личной жизнью (35%). Репутация крупного работодателя при этом интересует лишь 14% опрошенных, что говорит о смене ценностей: молодежь выбирает не бренд компании, а качество конкретных условий. Также эксперты считают, что для удержания молодых кадров работодателям необходимо предлагать не только конкурентные зарплаты, но и гибкий формат занятости, возможности для развития и комфортную рабочую среду.
При этом исследование показало, что работодатели в регионах ДФО активно реагируют на запросы молодых специалистов. Так, среднее предложение по зарплатам летом 2025 года составило 93,5 тысячи рублей, что на 18% выше, чем годом ранее. Лидером роста стала Сахалинская область: здесь средняя зарплата молодых специалистов выросла на 51% и достигла почти 97,5 тысячи рублей.
