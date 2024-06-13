Банки Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из России

13 июня 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Киргизии сразу несколько банков одновременно прекратили работу с переводами из России. Об этом сообщил киргизский РСК-банк. «В связи с техническими работами на данный момент не работают системы переводов», — говорится в сообщении. Его опубликовали в telegram-канале РСК-банка. Там отметили, что остановили переводы из РФ Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», а также «Сбербанк-онлайн». В канале добавили, что о восстановлении работы сообщат дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киргизии сразу несколько банков одновременно прекратили работу с переводами из России. Об этом сообщил киргизский РСК-банк. «В связи с техническими работами на данный момент не работают системы переводов», — говорится в сообщении. Его опубликовали в telegram-канале РСК-банка. Там отметили, что остановили переводы из РФ Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», а также «Сбербанк-онлайн». В канале добавили, что о восстановлении работы сообщат дополнительно.