Банки Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из России

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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ Фото:

В Киргизии сразу несколько банков одновременно прекратили работу с переводами из России. Об этом сообщил киргизский РСК-банк.

«В связи с техническими работами на данный момент не работают системы переводов», — говорится в сообщении. Его опубликовали в telegram-канале РСК-банка.

Там отметили, что остановили переводы из РФ Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», а также «Сбербанк-онлайн». В канале добавили, что о восстановлении работы сообщат дополнительно.

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В Киргизии сразу несколько банков одновременно прекратили работу с переводами из России. Об этом сообщил киргизский РСК-банк. «В связи с техническими работами на данный момент не работают системы переводов», — говорится в сообщении. Его опубликовали в telegram-канале РСК-банка. Там отметили, что остановили переводы из РФ Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», а также «Сбербанк-онлайн». В канале добавили, что о восстановлении работы сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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