Любители бардовской песни в 48-й раз соберутся в Челябинкой области

В Челябинской области стартует Ильменский фестиваль

13 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

После трагедии на предыдущем месте проведения «Ильменки» фестиваль переехал на ГЛК «Солнечная долина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на территории горнолыжного курорта (ГЛК) «Солнечная долина» с 28 по 30 июня стартует 48-й фестиваль авторской песни. Этот фестиваль давно стал визитной карточкой региона. Ежегодно на него собираются до 40 тысяч посетителей. Об истории Ильменского фестиваля — в материале URA.RU. Зарождение Ильменского фестиваля Впервые Ильменский фестиваль состоялся в Миассе (Челябинская область) в мае 1973 года. Тогда он собрал около 800 участников. Олег Митяев является одним из организаторов Ильменского фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Название мероприятие получило, исходя из места проведения — берег Ильменского озера в районе одноименной турбазы. Тогда исполнителями туристической песни в качестве гостей и членов жюри выступали более 30 известных бардов: Олег Митяев, Виктор Берковский, Борис Вахнюк, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Александр Дулов, Алексей Иващенко и многие другие. В настоящее время челябинский бард Олег Митяев является одним из организаторов и постоянных гостей «Ильменки». В рамках конкурса проходят концерты и состязания в трех возрастных группах: старше 18 лет, с 14 по 18 лет («Наша смена») и между детьми до 14 лет («Поют туристята»). На несколько лет проведение фестивалей было запрещено властями Ильменский фестиваль находился под запретом пять лет Фото: Виталий Страхов © URA.RU Изначально санкции коснулись Грушинского фестиваля, который проводится в Самарской области. Запрет на проведение этого массового мероприятия действовал с 1980 по 1985 год. Официальная причина отмены фестивалей названо — проведение Московской Олимпиады. В связи с тем, что тогда количество участников «Грушинки» превышало 100 тысяч человек, власти посчитали, что это будет отвлекать от просмотра Олимпиады по телевизору. Начиная с 1983 и по 1986 года Ильменский фестиваль тоже был под запретом. В документе от 1 ноября 1982 года сказано, что на фестивале были представлены произведения низкого идейно-художественного уровня. Бардовские песни, исполненные на фестивале, признали недопустимыми к исполнению. Однако, несмотря на запреты властей, было проведено три «неофициальных» фестиваля. «В нарушение порядка в Миассе в мае проведен фестиваль исполнителей самодеятельной песни, на который приглашались участники из 38 городов страны. На фестиваль было представлено большое число произведений низкого идейно-художественного уровня, признанных недопустимыми к исполнению. Следует принять неотложные меры», — говорится в документе. Трагедия в 2014 году на фестивале и переезд «Ильменки» Ураган обрушил деревья и унес жизни детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Во второй день 38-го бардовского фестиваля, 14 июня, на берег Ильменского озера обрушился ураган. Сильный ветер, гроза и град начали захватывать палатки, стоявшие на горе. Стихия погубила несколько жизней. От удара молнией скончалась 50-летняя жительница Златоуста. От упавших на палатки деревьев погибли дети, которые прятались от ливня. Также шесть человек пострадали. У них были обнаружены ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Еще трое человек находились в тяжелом состоянии. После трагедии фонд Олега Митяева, основного организатора фестиваля, выступил с заявлением. Начиная с 2015 года «Ильменка» проводится на горнолыжном курорте «Солнечная долина». После смертоносной трагедии фестиваль переехал, исходя из соображений безопасности. Также тогда на территории Ильменской поляны начали проводить геологическое исследование почвы в связи с масштабным падением деревьев. Программа Ильменского фестиваля — 2024 В этом году Ильменский фестиваль пройдет с 28 по 30 июня «Ильменка» пройдет с 28 по 30 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трех основных площадках: «Большая сцена», «Лесная сцена» и «Шатер» будут проходить все конкурсные выступления известных и начинающих исполнителей со всей России. Организатором мероприятия по традиции стал Олег Митяев. Звезда «Евровидения» Маша Кац тоже числится как специальный гость. Она проведет мастер-класс по вокалу. Также запланирован мастер-класс по режиссуре и спортивные мероприятия, одним из которых стал урок от команды челябинского силача Дмитрия Кононца. Как добраться до «Ильменки» До ГЛК «Солнечная долина», которая находится в селе Сыростан, можно добраться несколькими путями: на машине, автобусе или электричке. Из Челябинска нужно будет доехать до Миасса, а потом до горнолыжного курорта проехать на маршрутке №299 («Вокзал — п. Хребет») или такси. Путешествующим на электричке нужно выйти на платформе «Тургояк», а далее следовать пешком. Подробное объяснение маршрута, а также карты смотрите — в материале URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на территории горнолыжного курорта (ГЛК) «Солнечная долина» с 28 по 30 июня стартует 48-й фестиваль авторской песни. Этот фестиваль давно стал визитной карточкой региона. Ежегодно на него собираются до 40 тысяч посетителей. Об истории Ильменского фестиваля — в материале URA.RU. Название мероприятие получило, исходя из места проведения — берег Ильменского озера в районе одноименной турбазы. Тогда исполнителями туристической песни в качестве гостей и членов жюри выступали более 30 известных бардов: Олег Митяев, Виктор Берковский, Борис Вахнюк, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Александр Дулов, Алексей Иващенко и многие другие. В настоящее время челябинский бард Олег Митяев является одним из организаторов и постоянных гостей «Ильменки». В рамках конкурса проходят концерты и состязания в трех возрастных группах: старше 18 лет, с 14 по 18 лет («Наша смена») и между детьми до 14 лет («Поют туристята»). Изначально санкции коснулись Грушинского фестиваля, который проводится в Самарской области. Запрет на проведение этого массового мероприятия действовал с 1980 по 1985 год. Официальная причина отмены фестивалей названо — проведение Московской Олимпиады. В связи с тем, что тогда количество участников «Грушинки» превышало 100 тысяч человек, власти посчитали, что это будет отвлекать от просмотра Олимпиады по телевизору. Начиная с 1983 и по 1986 года Ильменский фестиваль тоже был под запретом. В документе от 1 ноября 1982 года сказано, что на фестивале были представлены произведения низкого идейно-художественного уровня. «В нарушение порядка в Миассе в мае проведен фестиваль исполнителей самодеятельной песни, на который приглашались участники из 38 городов страны. На фестиваль было представлено большое число произведений низкого идейно-художественного уровня, признанных недопустимыми к исполнению. Следует принять неотложные меры», — говорится в документе. Во второй день 38-го бардовского фестиваля, 14 июня, на берег Ильменского озера обрушился ураган. Сильный ветер, гроза и град начали захватывать палатки, стоявшие на горе. Стихия погубила несколько жизней. От удара молнией скончалась 50-летняя жительница Златоуста. От упавших на палатки деревьев погибли дети, которые прятались от ливня. Также шесть человек пострадали. У них были обнаружены ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Еще трое человек находились в тяжелом состоянии. После трагедии фонд Олега Митяева, основного организатора фестиваля, выступил с заявлением. После смертоносной трагедии фестиваль переехал, исходя из соображений безопасности. Также тогда на территории Ильменской поляны начали проводить геологическое исследование почвы в связи с масштабным падением деревьев. На трех основных площадках: «Большая сцена», «Лесная сцена» и «Шатер» будут проходить все конкурсные выступления известных и начинающих исполнителей со всей России. Организатором мероприятия по традиции стал Олег Митяев. Звезда «Евровидения» Маша Кац тоже числится как специальный гость. Она проведет мастер-класс по вокалу. Также запланирован мастер-класс по режиссуре и спортивные мероприятия, одним из которых стал урок от команды челябинского силача Дмитрия Кононца. До ГЛК «Солнечная долина», которая находится в селе Сыростан, можно добраться несколькими путями: на машине, автобусе или электричке. Из Челябинска нужно будет доехать до Миасса, а потом до горнолыжного курорта проехать на маршрутке №299 («Вокзал — п. Хребет») или такси. Путешествующим на электричке нужно выйти на платформе «Тургояк», а далее следовать пешком. Подробное объяснение маршрута, а также карты смотрите — в материале URA.RU