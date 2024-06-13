На набережной Оби в Нижневартовске произошел конфликт между группой прохожих и уличными музыкантами. Мужчины потребовали барабанщика и исполнительницы переместиться дальше от мечети, чтобы не мешать намазу, передал журналист URA.RU, ставший очевидцем разговора.
«Местный барабанщик как обычно играл рядом со сценой амфитеатра на набережной, вместе с ним выступала девушка-вокалистка, когда к ним подошла толпа мужчин. Один из них сказал, чтобы они переместились подальше от мечети, так как громкий звук мешает намазу. Предложил сам перевезти инструменты», — сообщил корреспондент.
За музыкантов вступились прохожие, объяснив мужчинам, что это общественное место, где запрета на громкую музыку в дневное время нет. Кроме того, многие вартовчане специально собрались, чтобы послушать живую музыку на набережной в праздничный день. Мужчины ретировались.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с барабанщиком из Нижневартовска. Однако комментировать данный инцидент молодой человек отказался.
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