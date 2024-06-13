В ХМАО прохожие устроили конфликт с уличными музыкантами, игравшими возле мечети

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На набережной Нижневартовска произошел конфликт компании мужчин с уличным музыкантом (архивное фото)
На набережной Нижневартовска произошел конфликт компании мужчин с уличным музыкантом (архивное фото) Фото:

На набережной Оби в Нижневартовске произошел конфликт между группой прохожих и уличными музыкантами. Мужчины потребовали барабанщика и исполнительницы переместиться дальше от мечети, чтобы не мешать намазу, передал журналист URA.RU, ставший очевидцем разговора. 

«Местный барабанщик как обычно играл рядом со сценой амфитеатра на набережной, вместе с ним выступала девушка-вокалистка, когда к ним подошла толпа мужчин. Один из них сказал, чтобы они переместились подальше от мечети, так как громкий звук мешает намазу. Предложил сам перевезти инструменты», — сообщил корреспондент.

За музыкантов вступились прохожие, объяснив мужчинам, что это общественное место, где запрета на громкую музыку в дневное время нет. Кроме того, многие вартовчане специально собрались, чтобы послушать живую музыку на набережной в праздничный день. Мужчины ретировались.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с барабанщиком из Нижневартовска. Однако комментировать данный инцидент молодой человек отказался.

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На набережной Оби в Нижневартовске произошел конфликт между группой прохожих и уличными музыкантами. Мужчины потребовали барабанщика и исполнительницы переместиться дальше от мечети, чтобы не мешать намазу, передал журналист URA.RU, ставший очевидцем разговора.  «Местный барабанщик как обычно играл рядом со сценой амфитеатра на набережной, вместе с ним выступала девушка-вокалистка, когда к ним подошла толпа мужчин. Один из них сказал, чтобы они переместились подальше от мечети, так как громкий звук мешает намазу. Предложил сам перевезти инструменты», — сообщил корреспондент. За музыкантов вступились прохожие, объяснив мужчинам, что это общественное место, где запрета на громкую музыку в дневное время нет. Кроме того, многие вартовчане специально собрались, чтобы послушать живую музыку на набережной в праздничный день. Мужчины ретировались. Корреспондент URA.RU попытался связаться с барабанщиком из Нижневартовска. Однако комментировать данный инцидент молодой человек отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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