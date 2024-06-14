Бывший шеф Кольцовской таможни получил новое звание

Путин присвоил звание генерал-майора экс-главе Кольцовской таможни Тимощенкову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, тимощенков анатолий
Анатолий Тимощенков переехал в Санкт-Петербург в прошлом году Фото:

Бывший начальник Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков получил звание генерал-майора таможенной службы. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерайл-майора таможенной службы Боенко Владимиру Константиновичу и Тимощенкову Анатолию Александровичу», — следует из указа. Документ подписан 14 июня.

Тимощенков был руководителем Кольцовской таможни с 2018 года. Он добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. В середине марта прошлого года Тимощенков получил повышение и перебрался в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Его пост занял Сергей Баландин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков получил звание генерал-майора таможенной службы. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. «Присвоить специальное звание генерайл-майора таможенной службы Боенко Владимиру Константиновичу и Тимощенкову Анатолию Александровичу», — следует из указа. Документ подписан 14 июня. Тимощенков был руководителем Кольцовской таможни с 2018 года. Он добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. В середине марта прошлого года Тимощенков получил повышение и перебрался в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Его пост занял Сергей Баландин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...