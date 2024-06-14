Бывший шеф Кольцовской таможни получил новое звание

Путин присвоил звание генерал-майора экс-главе Кольцовской таможни Тимощенкову

Анатолий Тимощенков переехал в Санкт-Петербург в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков получил звание генерал-майора таможенной службы. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерайл-майора таможенной службы Боенко Владимиру Константиновичу и Тимощенкову Анатолию Александровичу», — следует из указа. Документ подписан 14 июня.

Тимощенков был руководителем Кольцовской таможни с 2018 года. Он добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. В середине марта прошлого года Тимощенков получил повышение и перебрался в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Его пост занял Сергей Баландин.