03 июля 2023

В Кольцово назначили нового главу таможни

Главой Кольцовской таможни стал Сергей Баландин
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, баландин сергей
Сергей Баландин работает на Екатеринбургской таможне с 2019 года Фото:

Новым начальником Кольцовском таможни имени Сорокина назначили Сергея Баландина, который ранее занимал должность первого заместителя. Его предшественник Анатолий Тимощенков еще в середине марта перешел на работу в таможню Пулково (Санкт-Петербург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

«Единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя», — рассказали в ведомстве.

Сергей Баландин пришел на службу в 1997 году. Сначала он был оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-боевого отделения СОБР Курганской таможни, затем занимался контролем грузов через российско-казахстанскую границу на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года занимал должности замначальника Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен. В Екатеринбургскую таможню Сергей Баландин пришел в 2019 году.

В середине марта начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков получил повышение и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Тимощенков работал начальником Кольцовской таможни с 2018 года.

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Новым начальником Кольцовском таможни имени Сорокина назначили Сергея Баландина, который ранее занимал должность первого заместителя. Его предшественник Анатолий Тимощенков еще в середине марта перешел на работу в таможню Пулково (Санкт-Петербург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни. «Единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя», — рассказали в ведомстве. Сергей Баландин пришел на службу в 1997 году. Сначала он был оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-боевого отделения СОБР Курганской таможни, затем занимался контролем грузов через российско-казахстанскую границу на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года занимал должности замначальника Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен. В Екатеринбургскую таможню Сергей Баландин пришел в 2019 году. В середине марта начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков получил повышение и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Тимощенков работал начальником Кольцовской таможни с 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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