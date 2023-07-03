В Кольцово назначили нового главу таможни

Главой Кольцовской таможни стал Сергей Баландин

04 июля 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Сергей Баландин работает на Екатеринбургской таможне с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым начальником Кольцовском таможни имени Сорокина назначили Сергея Баландина, который ранее занимал должность первого заместителя. Его предшественник Анатолий Тимощенков еще в середине марта перешел на работу в таможню Пулково (Санкт-Петербург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни. «Единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя», — рассказали в ведомстве. Сергей Баландин пришел на службу в 1997 году. Сначала он был оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-боевого отделения СОБР Курганской таможни, затем занимался контролем грузов через российско-казахстанскую границу на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года занимал должности замначальника Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен. В Екатеринбургскую таможню Сергей Баландин пришел в 2019 году. В середине марта начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков получил повышение и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Тимощенков работал начальником Кольцовской таможни с 2018 года.

Новым начальником Кольцовском таможни имени Сорокина назначили Сергея Баландина, который ранее занимал должность первого заместителя. Его предшественник Анатолий Тимощенков еще в середине марта перешел на работу в таможню Пулково (Санкт-Петербург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни. «Единственное в России именное подразделение ведомства возглавил полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя», — рассказали в ведомстве. Сергей Баландин пришел на службу в 1997 году. Сначала он был оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-боевого отделения СОБР Курганской таможни, затем занимался контролем грузов через российско-казахстанскую границу на Звериноголовском таможенном посту. С 2002 года занимал должности замначальника Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен. В Екатеринбургскую таможню Сергей Баландин пришел в 2019 году. В середине марта начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков получил повышение и переехал в Санкт-Петербург, где возглавил таможню Пулково. Тимощенков работал начальником Кольцовской таможни с 2018 года.