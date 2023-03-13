13 марта 2023

Главный таможенник Кольцово получил повышение в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, тимощенков анатолий
Анатолий Тимощенков переходит на службу в Санкт-Петербург Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков получил повышение и переедет в Санкт-Петербург, где возглавит таможню Пулково. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина возглавит одну из крупнейших в стране авиационных таможен. На службу в Пулково Тимощенков перейдет 15 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тимощенков работал начальником в Кольцовской таможне с 2018 года, добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. Их средний возраст при его руководстве снизился до 30 лет, отметили в пресс-службе ведомства.

После переезда Тимощенкова врио начальника Кольцовской таможни станет Михаил Сентяков, служивший на должности замглавы. Будет ли он утвержден в качестве постоянного начальника, пока неизвестно.

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Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков получил повышение и переедет в Санкт-Петербург, где возглавит таможню Пулково. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина возглавит одну из крупнейших в стране авиационных таможен. На службу в Пулково Тимощенков перейдет 15 марта», — говорится в сообщении пресс-службы. Тимощенков работал начальником в Кольцовской таможне с 2018 года, добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. Их средний возраст при его руководстве снизился до 30 лет, отметили в пресс-службе ведомства. После переезда Тимощенкова врио начальника Кольцовской таможни станет Михаил Сентяков, служивший на должности замглавы. Будет ли он утвержден в качестве постоянного начальника, пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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