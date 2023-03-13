Главный таможенник Кольцово получил повышение в Санкт-Петербурге

Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков получил повышение и переедет в Санкт-Петербург, где возглавит таможню Пулково. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина возглавит одну из крупнейших в стране авиационных таможен. На службу в Пулково Тимощенков перейдет 15 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Тимощенков работал начальником в Кольцовской таможне с 2018 года, добился успехов в антикоррупционной работе и обновил штат сотрудников. Их средний возраст при его руководстве снизился до 30 лет, отметили в пресс-службе ведомства.
После переезда Тимощенкова врио начальника Кольцовской таможни станет Михаил Сентяков, служивший на должности замглавы. Будет ли он утвержден в качестве постоянного начальника, пока неизвестно.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.