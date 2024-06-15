15 июня 2024

Бастрыкину доложат о дороге, про которую челябинский школьник рассказал Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкин ждет доклад о промежуточных результатах проверки (фото из архива) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о дороге в городе Южноуральске Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Ранее восьмилетний мальчик попросил у президента России Владимира Путина помочь с ее ремонтом.

«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Южноуральске Челябинской области… Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Про эту дорогу восьмилетний Тимофей из Южноуральска рассказал Путину, позвонив на прямую линию. Ребенок попросил у президента помочь сделать 300 метров дороги, чтобы сестра Ксюша с ДЦП могла получать лечение. Весной и осенью, когда дорогу размывает, добраться до места назначения невозможно. Ксюша плохо ходит, а передвигаться по разбитой дороге не может совсем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о дороге в городе Южноуральске Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Ранее восьмилетний мальчик попросил у президента России Владимира Путина помочь с ее ремонтом. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Южноуральске Челябинской области… Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Про эту дорогу восьмилетний Тимофей из Южноуральска рассказал Путину, позвонив на прямую линию. Ребенок попросил у президента помочь сделать 300 метров дороги, чтобы сестра Ксюша с ДЦП могла получать лечение. Весной и осенью, когда дорогу размывает, добраться до места назначения невозможно. Ксюша плохо ходит, а передвигаться по разбитой дороге не может совсем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...