Бастрыкину доложат о дороге, про которую челябинский школьник рассказал Путину

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о дороге в городе Южноуральске Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Ранее восьмилетний мальчик попросил у президента России Владимира Путина помочь с ее ремонтом.
«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Южноуральске Челябинской области… Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Про эту дорогу восьмилетний Тимофей из Южноуральска рассказал Путину, позвонив на прямую линию. Ребенок попросил у президента помочь сделать 300 метров дороги, чтобы сестра Ксюша с ДЦП могла получать лечение. Весной и осенью, когда дорогу размывает, добраться до места назначения невозможно. Ксюша плохо ходит, а передвигаться по разбитой дороге не может совсем.
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