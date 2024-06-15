Бастрыкину доложат о дороге, про которую челябинский школьник рассказал Путину

16 июня 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад о промежуточных результатах проверки (фото из архива) Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о дороге в городе Южноуральске Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Ранее восьмилетний мальчик попросил у президента России Владимира Путина помочь с ее ремонтом. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Южноуральске Челябинской области… Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Про эту дорогу восьмилетний Тимофей из Южноуральска рассказал Путину, позвонив на прямую линию. Ребенок попросил у президента помочь сделать 300 метров дороги, чтобы сестра Ксюша с ДЦП могла получать лечение. Весной и осенью, когда дорогу размывает, добраться до места назначения невозможно. Ксюша плохо ходит, а передвигаться по разбитой дороге не может совсем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о дороге в городе Южноуральске Челябинской области, сообщает пресс-служба СКР. Ранее восьмилетний мальчик попросил у президента России Владимира Путина помочь с ее ремонтом. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Южноуральске Челябинской области… Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Про эту дорогу восьмилетний Тимофей из Южноуральска рассказал Путину, позвонив на прямую линию. Ребенок попросил у президента помочь сделать 300 метров дороги, чтобы сестра Ксюша с ДЦП могла получать лечение. Весной и осенью, когда дорогу размывает, добраться до места назначения невозможно. Ксюша плохо ходит, а передвигаться по разбитой дороге не может совсем.