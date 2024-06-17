Челябинку оштрафовали за таблетки для похудения

Жительница Челябинска заплатит штраф в 1 тысячу рублей за купленные в Казахстане таблетки для похудения. Также она осталась без препарата, содержащего запрещенное в России сильнодействующее вещество, сообщили 17 июня в пресс-службе Челябинской таможни.
«Женщина заказала в интернете 91 капсулу „чудодейственных“ таблеток. Как показала экспертиза, во всех пилюлях препарата содержалось более 22 граммов сибутрамина — сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу РФ в международных почтовых отправлениях. Четыре упаковки БАДов были обнаружены в посылке из Казахстана и изъяты», — пояснили таможенники.
В отношении желающей похудеть покупательницы возбудили административное дело по ст.16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений». Ей назначен штраф в размере 1000 рублей. Желающим заказать БАДы за границей таможенники рекомендуют предварительно изучить список запрещенных к ввозу в Россию веществ, а в случае, если состав не указан на упаковке, — сразу воздержаться от заказа.
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