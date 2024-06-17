Банкротство фирмы депутата гордумы Челябинска Иванова продлят на полгода

Собрание кредиторов компании «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова приняло решение обратиться в суд с ходатайством о продлении конкурсного производства еще на полгода. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. Сам Иванов также признан банкротом и находится в СИЗО по обвинению в подделке документов и уходе от налогов.
«Утвердить порядок продажи имущества ООО „Альфастрой“. Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на 6 (шесть) месяцев», — говорится в решении собрания.
«Альфастрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за долга перед налоговиками на сумму свыше 825 миллионов рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой региона и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов фирмы приближается к миллиарду рублей.
Когда «Альфастрой» обанкротили, сам Иванов уже находился в СИЗО Его задержали сотрудники ФСБ за нарушение условий домашнего ареста. Депутат также был признан финансово несостоятельным. Его адвокаты со СМИ не общаются.
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