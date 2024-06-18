В Челябинске заменят канализацию, топившую подвалы домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старый коллектор становился причиной подтопления подвалов домов
Старый коллектор становился причиной подтопления подвалов домов Фото:

В Ленинском районе Челябинска начался ремонт магистрального канализационного коллектора, из-за которого весной топило нечистотами подвалы жилых домов. Работы проводятся на улице Брбюса, где коллектору исполнилось более 30 лет. Обновление инфраструктуры затронет участок от улицы Дзержинского до Гончаренко, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Замена коллектора позволит избежать аварий и подтоплений жилых домов, которые ранее случались ежегодно», — уточняет вице-мэр Александр Астахов. Протяжённость обновляемого участка составляет 1250 метров, диаметр — 800 мма использование современных пластиковых труб обеспечит долговечность конструкции на срок свыше 50 лет.

Ремонт коллектора стал возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и включению объекта в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Подобные работы активно ведутся и в других районах города, в том числе на улицах Новороссийской, Первой Пятилетки и Кулибина.

Ранее URA.RU сообщало о постоянных подтоплениях канализационными водами подвалов жилых домов. Так, в Ленинском и Советском районах топило подряд целые кварталы, а в Тракторозаводском очаги подтопления затронули ряд улиц.

В Челябинске меняют канализацию
В Челябинске меняют канализацию
Фото:
На место старых труб укладывают новые
На место старых труб укладывают новые
Фото:
Из-за старых труб регулярно топило подвалы окрестных домов
Из-за старых труб регулярно топило подвалы окрестных домов
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В Ленинском районе Челябинска начался ремонт магистрального канализационного коллектора, из-за которого весной топило нечистотами подвалы жилых домов. Работы проводятся на улице Брбюса, где коллектору исполнилось более 30 лет. Обновление инфраструктуры затронет участок от улицы Дзержинского до Гончаренко, сообщает пресс-служба городской мэрии. «Замена коллектора позволит избежать аварий и подтоплений жилых домов, которые ранее случались ежегодно», — уточняет вице-мэр Александр Астахов. Протяжённость обновляемого участка составляет 1250 метров, диаметр — 800 мма использование современных пластиковых труб обеспечит долговечность конструкции на срок свыше 50 лет. Ремонт коллектора стал возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и включению объекта в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Подобные работы активно ведутся и в других районах города, в том числе на улицах Новороссийской, Первой Пятилетки и Кулибина. Ранее URA.RU сообщало о постоянных подтоплениях канализационными водами подвалов жилых домов. Так, в Ленинском и Советском районах топило подряд целые кварталы, а в Тракторозаводском очаги подтопления затронули ряд улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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