В Ленинском районе Челябинска начался ремонт магистрального канализационного коллектора, из-за которого весной топило нечистотами подвалы жилых домов. Работы проводятся на улице Брбюса, где коллектору исполнилось более 30 лет. Обновление инфраструктуры затронет участок от улицы Дзержинского до Гончаренко, сообщает пресс-служба городской мэрии.
«Замена коллектора позволит избежать аварий и подтоплений жилых домов, которые ранее случались ежегодно», — уточняет вице-мэр Александр Астахов. Протяжённость обновляемого участка составляет 1250 метров, диаметр — 800 мма использование современных пластиковых труб обеспечит долговечность конструкции на срок свыше 50 лет.
Ремонт коллектора стал возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и включению объекта в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Подобные работы активно ведутся и в других районах города, в том числе на улицах Новороссийской, Первой Пятилетки и Кулибина.
Ранее URA.RU сообщало о постоянных подтоплениях канализационными водами подвалов жилых домов. Так, в Ленинском и Советском районах топило подряд целые кварталы, а в Тракторозаводском очаги подтопления затронули ряд улиц.
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