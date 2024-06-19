В ХМАО психоэмоциональным состоянием школьников и учителей займется ИИ

В ХМАО возможности искусственного интеллекта будут использованы при мониторинге психоэмоционального состояния школьников и учителей. Об этом заявила замгубернатора округа Елена Шумакова на полях XV международного IT-форума.
«Мы планируем использовать возможности искусственного интеллекта для аналитики данных по обеспеченности, использованию материально-технической базы, по взаимоувязке качества материально-технической базы и того уровня образования, который показывают ученики, конкретной образовательной организации. Мы планируем осуществлять с помощью этих решений мониторинг психоэмоционального состояния, эмоционального выгорания как педагогов, так и детей», — передает сообщение Шумаковой ТАСС.
Замгубернатора добавила, что акцент будет сделан на детях с особенностями развития. По итогам мониторинга будут выработаны индивидуальные маршруты. Югра станет первым регионом, внедрившим подобные технологии, добавила Шумакова. Она поделилась, что система позволит построить индивидуальную образовательную траекторию обучающихся и помочь педагогам в выявлении талантливых ребят.
В Югре в 2023 году самым продвинутым городом по внедрению IT-технологий стал Нижневартовск. Ханты-Мансийск расположился на второй строчке рейтинга. Среди районов победителем стал Сургутский район.
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