19 июня 2024

В ХМАО психоэмоциональным состоянием школьников и учителей займется ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
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ИИ поможет педагогам выявить талантливых детей
ИИ поможет педагогам выявить талантливых детей Фото:

В ХМАО возможности искусственного интеллекта будут использованы при мониторинге психоэмоционального состояния школьников и учителей. Об этом заявила замгубернатора округа Елена Шумакова на полях XV международного IT-форума.

«Мы планируем использовать возможности искусственного интеллекта для аналитики данных по обеспеченности, использованию материально-технической базы, по взаимоувязке качества материально-технической базы и того уровня образования, который показывают ученики, конкретной образовательной организации. Мы планируем осуществлять с помощью этих решений мониторинг психоэмоционального состояния, эмоционального выгорания как педагогов, так и детей», — передает сообщение Шумаковой ТАСС.

Замгубернатора добавила, что акцент будет сделан на детях с особенностями развития. По итогам мониторинга будут выработаны индивидуальные маршруты. Югра станет первым регионом, внедрившим подобные технологии, добавила Шумакова. Она поделилась, что система позволит построить индивидуальную образовательную траекторию обучающихся и помочь педагогам в выявлении талантливых ребят.

В Югре в 2023 году самым продвинутым городом по внедрению IT-технологий стал Нижневартовск. Ханты-Мансийск расположился на второй строчке рейтинга. Среди районов победителем стал Сургутский район.

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В ХМАО возможности искусственного интеллекта будут использованы при мониторинге психоэмоционального состояния школьников и учителей. Об этом заявила замгубернатора округа Елена Шумакова на полях XV международного IT-форума. «Мы планируем использовать возможности искусственного интеллекта для аналитики данных по обеспеченности, использованию материально-технической базы, по взаимоувязке качества материально-технической базы и того уровня образования, который показывают ученики, конкретной образовательной организации. Мы планируем осуществлять с помощью этих решений мониторинг психоэмоционального состояния, эмоционального выгорания как педагогов, так и детей», — передает сообщение Шумаковой ТАСС. Замгубернатора добавила, что акцент будет сделан на детях с особенностями развития. По итогам мониторинга будут выработаны индивидуальные маршруты. Югра станет первым регионом, внедрившим подобные технологии, добавила Шумакова. Она поделилась, что система позволит построить индивидуальную образовательную траекторию обучающихся и помочь педагогам в выявлении талантливых ребят. В Югре в 2023 году самым продвинутым городом по внедрению IT-технологий стал Нижневартовск. Ханты-Мансийск расположился на второй строчке рейтинга. Среди районов победителем стал Сургутский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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