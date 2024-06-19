Власти ХМАО назвали самые IT-продвинутые города

В ХМАО назвали победителей среди городов и районов по итогам конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» (внедрению цифровых технологий в различные сферы — прим. URA.RU) в 2023 году. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XV международного IT-форума.
«В номинации „Лучший городской округ по цифровой трансформации“ за третье место награждается город Урай. За второе место награждается город Ханты-Мансийск. За первое место награждается город Нижневартовск», — передает слова ведущего журналист агентства. Среди районов третье место занял Кондинский, второе Нижневартовский и первое Сургутский.
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