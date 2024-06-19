Власти ХМАО назвали самые IT-продвинутые города

Нижневартовск стал лидером по внедрению IT-технологий в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО определились лидеры среди городов и районов по внедрению IT-технологий
В ХМАО определились лидеры среди городов и районов по внедрению IT-технологий Фото:

В ХМАО назвали победителей среди городов и районов по итогам конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» (внедрению цифровых технологий в различные сферы — прим. URA.RU) в 2023 году. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XV международного IT-форума.

«В номинации „Лучший городской округ по цифровой трансформации“ за третье место награждается город Урай. За второе место награждается город Ханты-Мансийск. За первое место награждается город Нижневартовск», — передает слова ведущего журналист агентства. Среди районов третье место занял Кондинский, второе Нижневартовский и первое Сургутский.

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В ХМАО назвали победителей среди городов и районов по итогам конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» (внедрению цифровых технологий в различные сферы — прим. URA.RU) в 2023 году. Об этом сообщает журналист URA.RU с площадки XV международного IT-форума. «В номинации „Лучший городской округ по цифровой трансформации“ за третье место награждается город Урай. За второе место награждается город Ханты-Мансийск. За первое место награждается город Нижневартовск», — передает слова ведущего журналист агентства. Среди районов третье место занял Кондинский, второе Нижневартовский и первое Сургутский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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