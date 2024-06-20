У челябинцев резко вырос спрос на жилье и оценку квартир

Жители Челябинска в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года в два с половиной раза чаще стали обращаться к риелторам по вопросу приобретения квартир, спрос на оценку квартир вырос в шесть раз. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Летом люди часто меняют место жительства. Кто-то это делает из-за возможности взять отпуск, кто-то для проведения комфортного ремонта. За год, с мая 2023 по май 2024, общий спрос на услуги риэлторов в Челябинске увеличился на 166%. За подбором квартир обращались на 161% чаще. Предложение отвечает спросу и увеличивается соответственно», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, спрос на отдельные услуги увеличился больше. Так, в мегаполисе услуга по оценке недвижимости стала популярнее в 5,7 раза. Предложение отвечает спросу и увеличивается соответственно. С подбором недвижимости риэлторы стали помогать в 3,3 раза чаще, а с её оценкой — в 4,4 раза.
В то же время в Челябинске спрос на юристов по жилищному праву вырос на 114% по сравнению с 2023 годом. Для юридической проверки недвижимости к специалистам в Челябинске стали обращаться в 2,5 раза чаще. Услуги по составлению договоров также стали пользоваться большим спросом. За составлением договоров аренды и купли продажи челябинцы стали обращаться вдвое чаще. Спрос на услугу по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью увеличился в 3,3 раза. Сами специалисты откликаются на объём спроса. Предложение юридических услуг за год в Челябинске увеличилось на 114%.
Как рассказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семечкин, за год спрос на услуги риэлторов и юристов по недвижимости в Челябинске резко увеличился. Он подчеркнул, чтобы найти подходящего специалиста, важно обращать внимание на обратную связь от предыдущих клиентов, смотреть на рейтинг мастера. У юристов также стоит запрашивать документы о профильном образовании. Именно это поможет выбрать специалиста, подходящего под потребности отдельного человека.
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