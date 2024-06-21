Украинские болельщики вывесили на Евро-2024 флаг с требованием вернуть выборы. Фото

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На Евро украинские фанаты потребовали вернуть в стране выборы президента
На Евро украинские фанаты потребовали вернуть в стране выборы президента Фото:

На матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, где встретились национальные сборные Украины и Словакии, болельщики выразили свой политический протест. Они вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back ("Верните нам выборы").

«Флаг висел на боковой трибуне стадиона с начала встречи и несколько раз попал в трансляцию матча», — передает РИА Новости. Отмечается, что после 25-й минуты флаг был убран. 

С 20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек. Согласно Конституции страны, 31 марта 2024 года должны были пройти выборы нового главы государства, однако в Киеве полагают, что военное положение дает юридические основания для их отмены, передает «Национальная служба новостей». 

По мнению президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского должен быть решен на Украине, в ее политической и правовой системах. Он отметил, что для России этот вопрос также важен, так как если речь пойдет о подписании каких-либо документов, то они должны быть подписаны легитимными украинскими властями.

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На матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, где встретились национальные сборные Украины и Словакии, болельщики выразили свой политический протест. Они вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back ("Верните нам выборы"). «Флаг висел на боковой трибуне стадиона с начала встречи и несколько раз попал в трансляцию матча», — передает РИА Новости. Отмечается, что после 25-й минуты флаг был убран.  С 20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек. Согласно Конституции страны, 31 марта 2024 года должны были пройти выборы нового главы государства, однако в Киеве полагают, что военное положение дает юридические основания для их отмены, передает «Национальная служба новостей».  По мнению президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского должен быть решен на Украине, в ее политической и правовой системах. Он отметил, что для России этот вопрос также важен, так как если речь пойдет о подписании каких-либо документов, то они должны быть подписаны легитимными украинскими властями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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