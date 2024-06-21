На матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, где встретились национальные сборные Украины и Словакии, болельщики выразили свой политический протест. Они вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back ("Верните нам выборы").
«Флаг висел на боковой трибуне стадиона с начала встречи и несколько раз попал в трансляцию матча», — передает РИА Новости. Отмечается, что после 25-й минуты флаг был убран.
С 20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек. Согласно Конституции страны, 31 марта 2024 года должны были пройти выборы нового главы государства, однако в Киеве полагают, что военное положение дает юридические основания для их отмены, передает «Национальная служба новостей».
По мнению президента РФ Владимира Путина, вопрос легитимности Зеленского должен быть решен на Украине, в ее политической и правовой системах. Он отметил, что для России этот вопрос также важен, так как если речь пойдет о подписании каких-либо документов, то они должны быть подписаны легитимными украинскими властями.
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