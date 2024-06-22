ВСУ атаковали Курскую область 8 ракетами и 36 дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
ВСУ повредили постройки в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Курской областью за сутки было сбито восемь ракет и 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов не выявлено.

При этом в селе Махновка Суджанского района были повреждены здания недействующей птицефабрики. В поселках Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района нарушено энергоснабжение. Пожары, возникшие в результате обстрела в селе Теткино, были оперативно ликвидированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Курской областью за сутки было сбито восемь ракет и 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов не выявлено. При этом в селе Махновка Суджанского района были повреждены здания недействующей птицефабрики. В поселках Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района нарушено энергоснабжение. Пожары, возникшие в результате обстрела в селе Теткино, были оперативно ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...