ВСУ атаковали Курскую область 8 ракетами и 36 дронами

Над Курской областью за сутки было сбито восемь ракет и 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов не выявлено.
При этом в селе Махновка Суджанского района были повреждены здания недействующей птицефабрики. В поселках Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района нарушено энергоснабжение. Пожары, возникшие в результате обстрела в селе Теткино, были оперативно ликвидированы.
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