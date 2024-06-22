ВСУ атаковали Курскую область 8 ракетами и 36 дронами

22 июня 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

ВСУ повредили постройки в Курской области Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Курской областью за сутки было сбито восемь ракет и 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов не выявлено. При этом в селе Махновка Суджанского района были повреждены здания недействующей птицефабрики. В поселках Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района нарушено энергоснабжение. Пожары, возникшие в результате обстрела в селе Теткино, были оперативно ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Курской областью за сутки было сбито восемь ракет и 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Пострадавших в результате обстрелов не выявлено. При этом в селе Махновка Суджанского района были повреждены здания недействующей птицефабрики. В поселках Волфинский и Новый Путь, а также селе Волфино Глушковского района нарушено энергоснабжение. Пожары, возникшие в результате обстрела в селе Теткино, были оперативно ликвидированы.