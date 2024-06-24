Мэр из ХМАО собирается провести масштабную дорожную кампанию

В восьми поселениях Нижневартовского района ХМАО отремонтируют дороги
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В Нижневартовском районе ХМАО отремонтируют семь километров дорог
В Нижневартовском районе ХМАО отремонтируют семь километров дорог Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО реализуют масштабную дорожную кампанию: обновляют транспортную сеть в восьми населенных пунктах. Планы по ремонту дорог главы поселений обсудили на аппаратном совещании с мэром Нижневартовского района Борисом Саломатиным.

«Ход исполнения муниципальных контрактов обсудили во время аппаратного совещания при главе Нижневартовского района. Обновление дорожного полотна запланировано в Излучинске, Новоаганске, Охтеурье, Ваховске, Покуре, Вате, Зайцевой Речке и Ларьяке», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Власти района заключили 12 контрактов с подрядчиками. В некоторых поселениях дорожники уже приступили к работе.

Дороги отремонтируют в следующих населенных пунктах:

  • Излучинск — дорога от физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Набережной до старой автостанции;
  • Новоаганск — улицы Береговая, Мира, Речников, Новая, Энтузиастов, Техснаб и Транспортная в районе домов 12-19, пожарной части;
  • Покур — улицы Центральная, Белорусская и Киевская;
  • Вата — замена плит на подъезде к фермерскому хозяйству;
  • Зайцева Речка — участок дороги по улице Центральная;
  • Ларьяк — замена дорожного покрытия по улице Куликовой;
  • Охтеурье — от ул. Центральная, 4 до ул. Центральная, 30.

Завершились ремонтные работы в Ваховске и в Излучинске: на базу отдыха «Лесная сказка» и на улице Савкинская. Всего в Нижневартовском районе планируется обновить более семи километров дорог.

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Власти Нижневартовского района ХМАО реализуют масштабную дорожную кампанию: обновляют транспортную сеть в восьми населенных пунктах. Планы по ремонту дорог главы поселений обсудили на аппаратном совещании с мэром Нижневартовского района Борисом Саломатиным. «Ход исполнения муниципальных контрактов обсудили во время аппаратного совещания при главе Нижневартовского района. Обновление дорожного полотна запланировано в Излучинске, Новоаганске, Охтеурье, Ваховске, Покуре, Вате, Зайцевой Речке и Ларьяке», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Власти района заключили 12 контрактов с подрядчиками. В некоторых поселениях дорожники уже приступили к работе. Дороги отремонтируют в следующих населенных пунктах: Завершились ремонтные работы в Ваховске и в Излучинске: на базу отдыха «Лесная сказка» и на улице Савкинская. Всего в Нижневартовском районе планируется обновить более семи километров дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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