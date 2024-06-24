Мэр из ХМАО собирается провести масштабную дорожную кампанию

Власти Нижневартовского района ХМАО реализуют масштабную дорожную кампанию: обновляют транспортную сеть в восьми населенных пунктах. Планы по ремонту дорог главы поселений обсудили на аппаратном совещании с мэром Нижневартовского района Борисом Саломатиным.
«Ход исполнения муниципальных контрактов обсудили во время аппаратного совещания при главе Нижневартовского района. Обновление дорожного полотна запланировано в Излучинске, Новоаганске, Охтеурье, Ваховске, Покуре, Вате, Зайцевой Речке и Ларьяке», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
Власти района заключили 12 контрактов с подрядчиками. В некоторых поселениях дорожники уже приступили к работе.
Дороги отремонтируют в следующих населенных пунктах:
- Излучинск — дорога от физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Набережной до старой автостанции;
- Новоаганск — улицы Береговая, Мира, Речников, Новая, Энтузиастов, Техснаб и Транспортная в районе домов 12-19, пожарной части;
- Покур — улицы Центральная, Белорусская и Киевская;
- Вата — замена плит на подъезде к фермерскому хозяйству;
- Зайцева Речка — участок дороги по улице Центральная;
- Ларьяк — замена дорожного покрытия по улице Куликовой;
- Охтеурье — от ул. Центральная, 4 до ул. Центральная, 30.
Завершились ремонтные работы в Ваховске и в Излучинске: на базу отдыха «Лесная сказка» и на улице Савкинская. Всего в Нижневартовском районе планируется обновить более семи километров дорог.
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