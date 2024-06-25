Над регионами России сбили 30 беспилотников

Средства ПВО сбили 30 беспилотников за ночь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над российскими регионами средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты сбиты над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в Минобороны.
«Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области. Один БПЛА над Воронежской областью», — сообщили в ведомстве.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое человек получили ранения после атаки беспилотников. А обломки БПЛА, упавшие в промзону в Воронежской области, спровоцировали пожар, передает RT.
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