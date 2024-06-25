Происшествия Над регионами России сбили 30 беспилотников Минобороны: над Белгородской и Воронежской областью сбили 30 беспилотников 25 июня 2024 в 09:25 Размер текста - 17 + Средства ПВО сбили 30 беспилотников за ночь Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над российскими регионами средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты сбиты над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в Минобороны. «Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области. Один БПЛА над Воронежской областью», — сообщили в ведомстве. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое человек получили ранения после атаки беспилотников. А обломки БПЛА, упавшие в промзону в Воронежской области, спровоцировали пожар, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над российскими регионами средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты сбиты над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в Минобороны. «Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области. Один БПЛА над Воронежской областью», — сообщили в ведомстве. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое человек получили ранения после атаки беспилотников. А обломки БПЛА, упавшие в промзону в Воронежской области, спровоцировали пожар, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям