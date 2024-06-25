Над регионами России сбили 30 беспилотников

Минобороны: над Белгородской и Воронежской областью сбили 30 беспилотников
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Средства ПВО сбили 30 беспилотников за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над российскими регионами средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты сбиты над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в Минобороны.

«Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области. Один БПЛА над Воронежской областью», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое человек получили ранения после атаки беспилотников. А обломки БПЛА, упавшие в промзону в Воронежской области, спровоцировали пожар, передает RT.

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Над российскими регионами средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты сбиты над Белгородской и Воронежской областью, сообщили в Минобороны. «Средства ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА над территорией Белгородской области. Один БПЛА над Воронежской областью», — сообщили в ведомстве. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что двое человек получили ранения после атаки беспилотников. А обломки БПЛА, упавшие в промзону в Воронежской области, спровоцировали пожар, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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