24 июня 2024

ФСБ устроит масштабные учения по антитеррору в ХМАО

В Сургуте перекроют дороги из-за учений ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ проведет антитеррористические учения в Сургуте
ФСБ проведет антитеррористические учения в Сургуте Фото:

В Сургуте ФСБ проведет антитеррористические учения. Во время мероприятий 26 июня экстренные службы перекроют движение транспорта на улицах Энергостроителей и Туманной.

«С 08:00 часов до 14:00 часов во время мероприятия будет перекрыто движение автомобильного транспорта от здания 21 по улице Энергостроителей по направлению к мосту на дачные кооперативы „Север-1“, „Черемушки“, от здания ООО „Газпром трансгаз Сургут“ (ГРС №5) улица Туманная по направлению к учебному центру „Профессионал“», — говорится в сообщении. На дорогах организуют реверсивное движение.

Силовики отработают навыки по пресечению и ликвидации терактов, а также взаимодействие между правоохранительными структурами. Сами учения пройдут на территории и в районе филиала «Сургутской ГРЭС-2».

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В Сургуте ФСБ проведет антитеррористические учения. Во время мероприятий 26 июня экстренные службы перекроют движение транспорта на улицах Энергостроителей и Туманной. «С 08:00 часов до 14:00 часов во время мероприятия будет перекрыто движение автомобильного транспорта от здания 21 по улице Энергостроителей по направлению к мосту на дачные кооперативы „Север-1“, „Черемушки“, от здания ООО „Газпром трансгаз Сургут“ (ГРС №5) улица Туманная по направлению к учебному центру „Профессионал“», — говорится в сообщении. На дорогах организуют реверсивное движение. Силовики отработают навыки по пресечению и ликвидации терактов, а также взаимодействие между правоохранительными структурами. Сами учения пройдут на территории и в районе филиала «Сургутской ГРЭС-2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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