ФСБ устроит масштабные учения по антитеррору в ХМАО

В Сургуте ФСБ проведет антитеррористические учения. Во время мероприятий 26 июня экстренные службы перекроют движение транспорта на улицах Энергостроителей и Туманной.
«С 08:00 часов до 14:00 часов во время мероприятия будет перекрыто движение автомобильного транспорта от здания 21 по улице Энергостроителей по направлению к мосту на дачные кооперативы „Север-1“, „Черемушки“, от здания ООО „Газпром трансгаз Сургут“ (ГРС №5) улица Туманная по направлению к учебному центру „Профессионал“», — говорится в сообщении. На дорогах организуют реверсивное движение.
Силовики отработают навыки по пресечению и ликвидации терактов, а также взаимодействие между правоохранительными структурами. Сами учения пройдут на территории и в районе филиала «Сургутской ГРЭС-2».
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