В Челябинской области спустя неделю нашли потерявшуюся девочку-подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстафета на призы газета Звезда. Пермь, смартфон, девушка, подросток, одиночество, парк, лавочка, зависимость, отдых, весна
Девочка ушла из дома в ночь на 17 июня Фото:

В Челябинской области найдена 15-летняя девочка, которая пропала больше недели назад из деревни Сарафаново Чебаркульского района. Об этом сообщили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт».

«Девочка найдена. Жива», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что девочка ушла из дома в ночь на 17 июня. Ориентировки с приметами и фото подростка были размещены в десятках пабликов. Девочку удалось найти спустя почти восемь дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области найдена 15-летняя девочка, которая пропала больше недели назад из деревни Сарафаново Чебаркульского района. Об этом сообщили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт». «Девочка найдена. Жива», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры рассказали, что девочка ушла из дома в ночь на 17 июня. Ориентировки с приметами и фото подростка были размещены в десятках пабликов. Девочку удалось найти спустя почти восемь дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...