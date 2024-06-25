В Челябинской области спустя неделю нашли потерявшуюся девочку-подростка

Девочка ушла из дома в ночь на 17 июня
В Челябинской области найдена 15-летняя девочка, которая пропала больше недели назад из деревни Сарафаново Чебаркульского района. Об этом сообщили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт».
«Девочка найдена. Жива», — сообщили на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры рассказали, что девочка ушла из дома в ночь на 17 июня. Ориентировки с приметами и фото подростка были размещены в десятках пабликов. Девочку удалось найти спустя почти восемь дней.
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