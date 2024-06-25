Пермяк вернулся домой из украинского плена

26 июня 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Житель Перми находился в плену у ВСУ с осени 2023 года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время обмена российских и украинских военнослужащих был освобожден житель Перми. Он находился в плену у Вооруженных сил Украины с осени 2023 года, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Вновь состоялся обмен российских и украинских военнослужащих. Из наших земляков в списках пока один человек, ждем подтвержденную информацию. Боец из Перми находился в плену с осени 2023 года, и его возвращение станет огромным облегчением для его семьи и близких, которые все это время ждали новостей», — рассказал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сапко ранее сообщал об еще одном вернувшемся из плена пермском бойце. Омбудсмен рассказал, что позвонил его жене, и они вместе порадовались вестям. Те, кто вернулся из плена, проходят лечение и реабилитацию в Москве. Сапко отметил, что в последнее время Украина блокировала работу по возвращению военнопленных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обмена российских и украинских военнослужащих был освобожден житель Перми. Он находился в плену у Вооруженных сил Украины с осени 2023 года, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Вновь состоялся обмен российских и украинских военнослужащих. Из наших земляков в списках пока один человек, ждем подтвержденную информацию. Боец из Перми находился в плену с осени 2023 года, и его возвращение станет огромным облегчением для его семьи и близких, которые все это время ждали новостей», — рассказал Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сапко ранее сообщал об еще одном вернувшемся из плена пермском бойце. Омбудсмен рассказал, что позвонил его жене, и они вместе порадовались вестям. Те, кто вернулся из плена, проходят лечение и реабилитацию в Москве. Сапко отметил, что в последнее время Украина блокировала работу по возвращению военнопленных.