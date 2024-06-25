День молодежи в ХМАО отметят с размахом 29 июня. По всему округу будут организованы развлекательные площадки с концертами, пенной вечеринкой, встречей с блогерами и спортивными соревнованиями. О том, где развлечься в праздник, читайте в афише URA.RU.
В Нижневартовске поздравлять молодежь с праздником будут популярные в TikTok блогерши Sandy Cheeks в образе пионерки и Аня Виноград. Девушки выступят на площадке лесного комплекса «Ягом», где также покажут научное шоу с химическими опытами. Кроме того, вартовчане смогут записать подкаст и исполнить песни под гитару.
Молодежь Ханты-Мансийска ждет концерт кавер-группы из Тюмени в арт-резиденции «На берегу». На площадке также будет работать гриль-зона, где югорские кулинары приготовят ребрышки по фирменному рецепту ресторана Басты. Зрелищности празднику придадут соревнования на мотоциклах.
Урайский парк культуры и отдыха зовет юношей зажечь на пенной вечеринке. Управлять пультом будет диджей из Нягани. А сургутской молодежи утроят испытания на выносливость. Им предстоит перевернуть покрышку весом 300 килограммов, приседать с бревном и прыгать через канат.
Точкой притяжения для югорских школьников и студентов в День молодежи также станет фестиваль субкультур, который пройдет в Нягани. Участников научат популярным K-POP танцам, расписывать одежду аэрозольной краской, собирать и разбирать автомат. А для младенцев устроят забег по ползанию на скорость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!