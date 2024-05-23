По инициативе Матвиенко КСП проверит расходы челябинцев на вывоз мусора

По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в российских регионах, в том числе в Челябинской области, пройдут проверки расходов населения на вывоз мусора. Как сообщил URA.RU спикер челябинского заксобрания Олег Гербер, соответствующее поручение ЗСО даст Контрольно-счетной палате региона (КСП).
«Эта инициатива была озвучена в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных Дню российского парламентаризма. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что из регионов поступает много жалоб на качество обслуживания по вывозу мусора. Она предложила руководителям региональных парламентов дать поручения счетным палатам субъектов РФ провести аудит по расходованию средств, выплаченных гражданами на вывоз ТБО», — заявил спикер ЗСО.
Как пояснил Гербер, вопрос о даче поручения КСП уже внесен в повестку. Депутаты ЗСО рассмотрят этот вопрос на сессии 30 мая.
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