25 июня 2024

Трансплантологи ХМАО спасли жизнь пациентке с помощью пересадки печени

© Служба новостей «URA.RU»
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Трансплантологи Югры с 2019 года провели 14 операций по пересадке печени
Трансплантологи Югры с 2019 года провели 14 операций по пересадке печени Фото:

Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска спасли жизнь вартовчанки Ольги Шариповой, проведя ей операцию по трансплантации печени. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.

«Цирроз печени — тяжелое непредсказуемое заболевание, которое невозможно излечить таблетками. Есть только радикальное решение — трансплантация органа. 6 мая по звонку из больницы окружного центра женщина уже мчалась на такси из Нижневартовска», — пояснили в публикации канала. Операция длилась почти девять часов из-за сложностей с сопутствующими заболеваниями, но завершилась успешно.

После трансплантации печени пациентка прошла иммуносупрессивную терапию для того, чтобы новый орган прижился в организме и исправно выполнял свои функции. Уже через месяц после операции Ольга могла самостоятельно передвигаться и вести нормальный образ жизни.

Первая трансплантация печени в Окружной клинической больнице была проведена в феврале 2019 года. С того времени специалисты окружной службы трансплантологов выполнили 14 подобных операций.

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Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска спасли жизнь вартовчанки Ольги Шариповой, проведя ей операцию по трансплантации печени. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО. «Цирроз печени — тяжелое непредсказуемое заболевание, которое невозможно излечить таблетками. Есть только радикальное решение — трансплантация органа. 6 мая по звонку из больницы окружного центра женщина уже мчалась на такси из Нижневартовска», — пояснили в публикации канала. Операция длилась почти девять часов из-за сложностей с сопутствующими заболеваниями, но завершилась успешно. После трансплантации печени пациентка прошла иммуносупрессивную терапию для того, чтобы новый орган прижился в организме и исправно выполнял свои функции. Уже через месяц после операции Ольга могла самостоятельно передвигаться и вести нормальный образ жизни. Первая трансплантация печени в Окружной клинической больнице была проведена в феврале 2019 года. С того времени специалисты окружной службы трансплантологов выполнили 14 подобных операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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