Трансплантологи ХМАО спасли жизнь пациентке с помощью пересадки печени

Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска спасли жизнь вартовчанки Ольги Шариповой, проведя ей операцию по трансплантации печени. Об этом сообщили в telegram-канале департамента здравоохранения ХМАО.
«Цирроз печени — тяжелое непредсказуемое заболевание, которое невозможно излечить таблетками. Есть только радикальное решение — трансплантация органа. 6 мая по звонку из больницы окружного центра женщина уже мчалась на такси из Нижневартовска», — пояснили в публикации канала. Операция длилась почти девять часов из-за сложностей с сопутствующими заболеваниями, но завершилась успешно.
После трансплантации печени пациентка прошла иммуносупрессивную терапию для того, чтобы новый орган прижился в организме и исправно выполнял свои функции. Уже через месяц после операции Ольга могла самостоятельно передвигаться и вести нормальный образ жизни.
Первая трансплантация печени в Окружной клинической больнице была проведена в феврале 2019 года. С того времени специалисты окружной службы трансплантологов выполнили 14 подобных операций.
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