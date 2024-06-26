В МЧС предупредили о риске затопления одного из районов ХМАО. Скрин

МЧС предупредило жителей Березовского района о возможном затоплении
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Шоссе Тюнина после затопления. Курган, затопление, паводок, наводнение, подтопление, затопленный дом
Возможные подтопления ожидаются 28—30 июня Фото:

В поселках Саранпауль и Хурумпауль Березовского района ХМАО 28—30 июня ожидается затопление. Об этом жителям региона сообщили в рассылке МЧС Югры.

«Ожидается затопление территорий населенных пунктов Санарпауль и Хурумпауль Березовского района 28—30 июня. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в СМС-сообщении от МЧС.

На 14:00 сегодняшнего дня в поселке Саранпауль вода в реке Ляпин поднялась на 41 сантиметр и достигла уровня в 1040 сантиметров. По данным мэрии Березовского района, прогнозируемый подъем уровня воды связан с обильными осадками. «В связи с выпадающими осадками на данной территории и прогнозируемым выпадением осадков в горной части бассейна, уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достигнет критерия „паводок“ 28—30 июня с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков», — сообщили на сайте районной мэрии.

Ранее URA.RU писало о том, что, по прогнозам синоптиков, в последних числах июня ХМАО накроют сильные дожди. Однако спасатели сообщали, что осадки не отразятся на паводковой ситуации в регионе.

Скрин сообщения от МЧС ХМАО
Скрин сообщения от МЧС ХМАО

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В поселках Саранпауль и Хурумпауль Березовского района ХМАО 28—30 июня ожидается затопление. Об этом жителям региона сообщили в рассылке МЧС Югры. «Ожидается затопление территорий населенных пунктов Санарпауль и Хурумпауль Березовского района 28—30 июня. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в СМС-сообщении от МЧС. На 14:00 сегодняшнего дня в поселке Саранпауль вода в реке Ляпин поднялась на 41 сантиметр и достигла уровня в 1040 сантиметров. По данным мэрии Березовского района, прогнозируемый подъем уровня воды связан с обильными осадками. «В связи с выпадающими осадками на данной территории и прогнозируемым выпадением осадков в горной части бассейна, уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достигнет критерия „паводок“ 28—30 июня с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков», — сообщили на сайте районной мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что, по прогнозам синоптиков, в последних числах июня ХМАО накроют сильные дожди. Однако спасатели сообщали, что осадки не отразятся на паводковой ситуации в регионе.
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