В МЧС раскрыли, как повлияют дожди на паводок в ХМАО

Осадки, которые пройдут в ХМАО, не отразятся на паводковой ситуации в регионе. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Святослав Реглис в telegram-канале «Югра Z Официально».
«Гидрометцентром Югры прогнозируются осадки на территории региона. На паводок они особо не повлияют», — сообщил Реглис.
Уровень воды в ХМАО превысил среднегодовые значения, но, по данным МЧС, катастрофического затопления населенных пунктов, а также угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время в Югре подтоплено больше 1600 участков в пяти муниципальных образованиях и 318 дач. Уровень воды в реке Обь поднимается в среднем на 1-2 сантиметра в сутки.
Ранее URA.RU писало, что Гидрометцентр прогнозировал стабилизацию паводковой обстановки с 24 июня. В верховьях Оби все приточные реки уже идут на спад.
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