23 июня 2024

В МЧС раскрыли, как повлияют дожди на паводок в ХМАО

Дожди и ливни не скажутся на ситуации с паводком в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют дожди и ливни в ХМАО
Синоптики прогнозируют дожди и ливни в ХМАО Фото:

Осадки, которые пройдут в ХМАО, не отразятся на паводковой ситуации в регионе. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Святослав Реглис в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Гидрометцентром Югры прогнозируются осадки на территории региона. На паводок они особо не повлияют», — сообщил Реглис.

Уровень воды в ХМАО превысил среднегодовые значения, но, по данным МЧС, катастрофического затопления населенных пунктов, а также угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время в Югре подтоплено больше 1600 участков в пяти муниципальных образованиях и 318 дач. Уровень воды в реке Обь поднимается в среднем на 1-2 сантиметра в сутки.

Ранее URA.RU писало, что Гидрометцентр прогнозировал стабилизацию паводковой обстановки с 24 июня. В верховьях Оби все приточные реки уже идут на спад.

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Осадки, которые пройдут в ХМАО, не отразятся на паводковой ситуации в регионе. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Югре Святослав Реглис в telegram-канале «Югра Z Официально». «Гидрометцентром Югры прогнозируются осадки на территории региона. На паводок они особо не повлияют», — сообщил Реглис. Уровень воды в ХМАО превысил среднегодовые значения, но, по данным МЧС, катастрофического затопления населенных пунктов, а также угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время в Югре подтоплено больше 1600 участков в пяти муниципальных образованиях и 318 дач. Уровень воды в реке Обь поднимается в среднем на 1-2 сантиметра в сутки. Ранее URA.RU писало, что Гидрометцентр прогнозировал стабилизацию паводковой обстановки с 24 июня. В верховьях Оби все приточные реки уже идут на спад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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