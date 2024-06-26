Работнику пермской птицефабрики, пытавшемуся сжечь кошек, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Выжившие животные обрели новый дом
Выжившие животные обрели новый дом Фото:

Работнику птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край), который пытался сжечь кошек, вынесли приговор. Мужчина отделался штрафом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В феврале 2024 года на предприятии производился отлов кошек, с целью их вывоза за территорию птицефабрики. Подсудимый, отнес переноску с животными в помещение, где находилась металлическая производственная печь, и поджег ее», — сказано в сообщении.

Уточняется, что кошек специально поймали в рамках санитарных мероприятий и должны были вывезти за территорию предприятия. Но сотрудник из-за личной неприязни решил их сжечь. В итоге несколько кошек погибли, а двое получили ожоги и повреждения. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что руководство птицефабрики «Комсомольская» поручило сотрудникам избавиться от кошек, которые жили на территории предприятия. Один из работников воспринял этот приказ буквально и решил их сжечь заживо. Но сотрудники услышали крики животных и вытащили их из печи. Большинство животных сгорело. Двух отвезли в ветеринарную клинику с большим количеством ожогов. Руководство птицефабрики заявило, что оплатит лечение пострадавших. После лечения их приютили неравнодушные жители.

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Работнику птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край), который пытался сжечь кошек, вынесли приговор. Мужчина отделался штрафом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В феврале 2024 года на предприятии производился отлов кошек, с целью их вывоза за территорию птицефабрики. Подсудимый, отнес переноску с животными в помещение, где находилась металлическая производственная печь, и поджег ее», — сказано в сообщении. Уточняется, что кошек специально поймали в рамках санитарных мероприятий и должны были вывезти за территорию предприятия. Но сотрудник из-за личной неприязни решил их сжечь. В итоге несколько кошек погибли, а двое получили ожоги и повреждения. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что руководство птицефабрики «Комсомольская» поручило сотрудникам избавиться от кошек, которые жили на территории предприятия. Один из работников воспринял этот приказ буквально и решил их сжечь заживо. Но сотрудники услышали крики животных и вытащили их из печи. Большинство животных сгорело. Двух отвезли в ветеринарную клинику с большим количеством ожогов. Руководство птицефабрики заявило, что оплатит лечение пострадавших. После лечения их приютили неравнодушные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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