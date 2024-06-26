Работнику пермской птицефабрики, пытавшемуся сжечь кошек, вынесли приговор

Работнику птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край), который пытался сжечь кошек, вынесли приговор. Мужчина отделался штрафом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«В феврале 2024 года на предприятии производился отлов кошек, с целью их вывоза за территорию птицефабрики. Подсудимый, отнес переноску с животными в помещение, где находилась металлическая производственная печь, и поджег ее», — сказано в сообщении.
Уточняется, что кошек специально поймали в рамках санитарных мероприятий и должны были вывезти за территорию предприятия. Но сотрудник из-за личной неприязни решил их сжечь. В итоге несколько кошек погибли, а двое получили ожоги и повреждения. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что руководство птицефабрики «Комсомольская» поручило сотрудникам избавиться от кошек, которые жили на территории предприятия. Один из работников воспринял этот приказ буквально и решил их сжечь заживо. Но сотрудники услышали крики животных и вытащили их из печи. Большинство животных сгорело. Двух отвезли в ветеринарную клинику с большим количеством ожогов. Руководство птицефабрики заявило, что оплатит лечение пострадавших. После лечения их приютили неравнодушные жители.
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