Пермская птицефабрика, где жгли кошек в печи, оплатила лечение животных

Все кошки живы, утверждают на птицефабрике (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пермской птицефабрике «Комсомольская» прокомментировали уголовное дело, которое возбудили после появления информации о сожжении на предприятии кошек. Факт гибели животных на фабрике отрицают и утверждают, что оплатили лечение пострадавших.

«В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных», — говорится в заявлении предприятия, поступившем в редакцию URA.RU.

Сотрудника птицефабрики, которого подозревают в попытке жестокого убийства кошек, уволили. По словам директора «Комсомольской» Игоря Белькова, он ранее отдал распоряжение «очистить территорию от животных, передав их в приюты»: «Новость о том, что кто-то из них решил нанести вред животным, стала для нас громом среди ясного неба».

Ранее URA.RU рассказывало, что информация о сожжении кошек в печи на территории птицефабрики, появилась в соцсетях. Прокуратура начала проверку. Одного из выживших котов приютила сотрудница «Комсомольской». 14 марта полиция возбудила уголовное дело п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных).