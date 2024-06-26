26 июня 2024

Бронзовый олимпиец по дзюдо Тамерлан Башаев проведет мастер-класс в Челябинске

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Мастер-класс Башаева пройдет в Челябинске 28 июня
Мастер-класс Башаева пройдет в Челябинске 28 июня Фото:

В Челябинске 28 июня бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Тамерлан Башаев проведет мастер-класс и автограф-сессию для воспитанников школ и клубов региона, сообщили в пресс-службе минспорта.

«28 июня чемпион и призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Тамерлан Башаев проведет мастер-класс, автограф- и фотосессию с воспитанниками школ и клубов Челябинской области. Мероприятие начнется в 12:00 в Центре дзюдо Дениса Ярцева по адресу улица Российская, 40А», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, мастер-класс пройдет накануне Fonbet международного турнира среди мужчин и женщин — этапа профессиональных соревнований «Russian Judo Tour», который состоится 29 и 30 июня. В арене «Трактор» выступят лучшие дзюдоисты России, а также представители из двенадцати стран мира.

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В Челябинске 28 июня бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Тамерлан Башаев проведет мастер-класс и автограф-сессию для воспитанников школ и клубов региона, сообщили в пресс-службе минспорта. «28 июня чемпион и призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Тамерлан Башаев проведет мастер-класс, автограф- и фотосессию с воспитанниками школ и клубов Челябинской области. Мероприятие начнется в 12:00 в Центре дзюдо Дениса Ярцева по адресу улица Российская, 40А», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, мастер-класс пройдет накануне Fonbet международного турнира среди мужчин и женщин — этапа профессиональных соревнований «Russian Judo Tour», который состоится 29 и 30 июня. В арене «Трактор» выступят лучшие дзюдоисты России, а также представители из двенадцати стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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