Житель Коркино в пьяном состоянии оскорбил главу округа и теперь пойдет под суд

Житель города Коркино Челябинской области 28 мая разместил в сообществе «Доска объявлений Коркино» социальной сети «ВКонтакте» текстовое сообщение, содержащее нецензурные выражения в отношении главы округа Натальи Лощининой. Теперь он за публичное оскорбление пойдет под суд, сообщили в прокуратуре.
«По версии следствия, в ночь на 28 мая 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разместил в сообществе „Доска объявлений Коркино“ социальной сети „ВКонтакте“ текстовое сообщение, содержащее нецензурную брань и оскорбительные выражения. Житель Коркино оскорблял в сообщениях представителя власти — главу Коркинского муниципального округа, которая в том числе и на тот момент находилась при исполнении своих должностных обязанностей. Сообщение затрагивало личностные и профессиональные качества главы округа», — сообщили в прокуратуре.
Мужчина в нецензурной форме высказался о своем неуважении к выполняемой работе главы округа. Теперь дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемый ответит по статье 319 УК РФ, предусматривающей оскорбление представителя власти. Нарушителю грозят штраф или исправительные работы.
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