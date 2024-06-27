Житель Коркино в пьяном состоянии оскорбил главу округа и теперь пойдет под суд

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Нарушителю грозят штраф или исправительные работы
Нарушителю грозят штраф или исправительные работы Фото:

Житель города Коркино Челябинской области 28 мая разместил в сообществе «Доска объявлений Коркино» социальной сети «ВКонтакте» текстовое сообщение, содержащее нецензурные выражения в отношении главы округа Натальи Лощининой. Теперь он за публичное оскорбление пойдет под суд, сообщили в прокуратуре.

«По версии следствия, в ночь на 28 мая 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разместил в сообществе „Доска объявлений Коркино“ социальной сети „ВКонтакте“ текстовое сообщение, содержащее нецензурную брань и оскорбительные выражения. Житель Коркино оскорблял в сообщениях представителя власти — главу Коркинского муниципального округа, которая в том числе и на тот момент находилась при исполнении своих должностных обязанностей. Сообщение затрагивало личностные и профессиональные качества главы округа», — сообщили в прокуратуре.

Мужчина в нецензурной форме высказался о своем неуважении к выполняемой работе главы округа. Теперь дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемый ответит по статье 319 УК РФ, предусматривающей оскорбление представителя власти. Нарушителю грозят штраф или исправительные работы. 

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Житель города Коркино Челябинской области 28 мая разместил в сообществе «Доска объявлений Коркино» социальной сети «ВКонтакте» текстовое сообщение, содержащее нецензурные выражения в отношении главы округа Натальи Лощининой. Теперь он за публичное оскорбление пойдет под суд, сообщили в прокуратуре. «По версии следствия, в ночь на 28 мая 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разместил в сообществе „Доска объявлений Коркино“ социальной сети „ВКонтакте“ текстовое сообщение, содержащее нецензурную брань и оскорбительные выражения. Житель Коркино оскорблял в сообщениях представителя власти — главу Коркинского муниципального округа, которая в том числе и на тот момент находилась при исполнении своих должностных обязанностей. Сообщение затрагивало личностные и профессиональные качества главы округа», — сообщили в прокуратуре. Мужчина в нецензурной форме высказался о своем неуважении к выполняемой работе главы округа. Теперь дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемый ответит по статье 319 УК РФ, предусматривающей оскорбление представителя власти. Нарушителю грозят штраф или исправительные работы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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