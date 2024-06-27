В России протестируют доставку грузов дронами

Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством.
«Это будет первый эксперимент, когда беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Тестирование начнется в 2024 году и продлится три года», — сообщил РБК представитель министерства.
Испытания дронов с максимальной массой более 30 килограмм пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, весом до 1500 килограмм.
Ранее тестирование беспилотных летательных аппаратов начали проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).Постановление об ЭПР, разработало Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, пишет телеканал 360.
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