В России протестируют доставку грузов дронами

28 июня 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Дроны будут обучать доставлять товары и медикаменты без оператора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. «Это будет первый эксперимент, когда беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Тестирование начнется в 2024 году и продлится три года», — сообщил РБК представитель министерства. Испытания дронов с максимальной массой более 30 килограмм пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, весом до 1500 килограмм. Ранее тестирование беспилотных летательных аппаратов начали проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).Постановление об ЭПР, разработало Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. «Это будет первый эксперимент, когда беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Тестирование начнется в 2024 году и продлится три года», — сообщил РБК представитель министерства. Испытания дронов с максимальной массой более 30 килограмм пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, весом до 1500 килограмм. Ранее тестирование беспилотных летательных аппаратов начали проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).Постановление об ЭПР, разработало Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, пишет телеканал 360.