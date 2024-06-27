27 июня 2024

В России протестируют доставку грузов дронами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дроны будут обучать доставлять товары и медикаменты без оператора Фото:

Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством.

«Это будет первый эксперимент, когда беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Тестирование начнется в 2024 году и продлится три года», — сообщил РБК представитель министерства.

Испытания дронов с максимальной массой более 30 килограмм пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, весом до 1500 килограмм.

Ранее тестирование беспилотных летательных аппаратов начали проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).Постановление об ЭПР, разработало Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, пишет телеканал 360.

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Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством. «Это будет первый эксперимент, когда беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Тестирование начнется в 2024 году и продлится три года», — сообщил РБК представитель министерства. Испытания дронов с максимальной массой более 30 килограмм пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, весом до 1500 килограмм. Ранее тестирование беспилотных летательных аппаратов начали проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).Постановление об ЭПР, разработало Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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