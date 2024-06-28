Комитет Госдумы обвинил ОБСЕ в нарушении прав нацменьшинств Украины

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Комитет Госдумы обвинил ОБСЕ в нарушении прав национальных меньшинств Фото:

Комитет Госдумы обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в нарушении прав национальных меньшинств, проживающих на Украине. Притеснение народов Прибалтики, а также игнорирование фактов героизации нацистов стали причинами, по которым в РФ хотят приостановить участие в деятельности организации. Соответствующий документ размещен на сайте обеспечения правовой деятельности.

«В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с Нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики. <…> В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ», — отмечается в документе. Помимо этого Россия намерена приостановить выплату взносов в бюджет ОБСЕ.

Депутаты в целом обратили внимание, что ОБСЕ игнорирует факты притеснения национальных меньшинств. Члены организации также закрывают глаза на деятельность нацистов, а также игнорируют факты того, что в странах Запада убивают оппозиционных журналистов.

В Госдуму был внесен проект о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Его рассмотрят 3 июля. Об этом рассказывал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий еще в середине июня, передает 360.ru. Еще в феврале В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из организации, передает «Национальная служба новостей».

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Комитет Госдумы обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в нарушении прав национальных меньшинств, проживающих на Украине. Притеснение народов Прибалтики, а также игнорирование фактов героизации нацистов стали причинами, по которым в РФ хотят приостановить участие в деятельности организации. Соответствующий документ размещен на сайте обеспечения правовой деятельности. «В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с Нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики. <…> В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ», — отмечается в документе. Помимо этого Россия намерена приостановить выплату взносов в бюджет ОБСЕ. Депутаты в целом обратили внимание, что ОБСЕ игнорирует факты притеснения национальных меньшинств. Члены организации также закрывают глаза на деятельность нацистов, а также игнорируют факты того, что в странах Запада убивают оппозиционных журналистов. В Госдуму был внесен проект о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Его рассмотрят 3 июля. Об этом рассказывал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий еще в середине июня, передает 360.ru. Еще в феврале В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из организации, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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