Комитет Госдумы обвинил ОБСЕ в нарушении прав нацменьшинств Украины

28 июня 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы обвинил ОБСЕ в нарушении прав национальных меньшинств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в нарушении прав национальных меньшинств, проживающих на Украине. Притеснение народов Прибалтики, а также игнорирование фактов героизации нацистов стали причинами, по которым в РФ хотят приостановить участие в деятельности организации. Соответствующий документ размещен на сайте обеспечения правовой деятельности. «В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с Нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики. <…> В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ», — отмечается в документе . Помимо этого Россия намерена приостановить выплату взносов в бюджет ОБСЕ. Депутаты в целом обратили внимание, что ОБСЕ игнорирует факты притеснения национальных меньшинств. Члены организации также закрывают глаза на деятельность нацистов, а также игнорируют факты того, что в странах Запада убивают оппозиционных журналистов. В Госдуму был внесен проект о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Его рассмотрят 3 июля. Об этом рассказывал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий еще в середине июня, передает 360.ru . Еще в феврале В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из организации, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в нарушении прав национальных меньшинств, проживающих на Украине. Притеснение народов Прибалтики, а также игнорирование фактов героизации нацистов стали причинами, по которым в РФ хотят приостановить участие в деятельности организации. Соответствующий документ размещен на сайте обеспечения правовой деятельности. «В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с Нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики. <…> В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания РФ в ПА ОБСЕ», — отмечается в документе. Помимо этого Россия намерена приостановить выплату взносов в бюджет ОБСЕ. Депутаты в целом обратили внимание, что ОБСЕ игнорирует факты притеснения национальных меньшинств. Члены организации также закрывают глаза на деятельность нацистов, а также игнорируют факты того, что в странах Запада убивают оппозиционных журналистов. В Госдуму был внесен проект о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Его рассмотрят 3 июля. Об этом рассказывал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий еще в середине июня, передает 360.ru. Еще в феврале В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из организации, передает «Национальная служба новостей».