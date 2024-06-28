В ЛДПР предложили приостановить деятельность делегации РФ в ОБСЕ

В Госдуму был внесен проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Он будет рассмотрен 3 июля, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Проект заявления обеих палат Федерального Собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму», — завил Слуцкий, его слова передает РИА Новости. Будет предложено рассмотреть проект на пленарном заседании 3 июля совместно с Советом Федерации.
Также председатель ЛДПР, выразив свое мнение относительно деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, утверждает, что организация перестала быть площадкой для обсуждения равной и неделимой безопасности в Европе. По его словам, Ассамблея превратилась в инструмент, через который «русофобствующие политиканы» продвигают антироссийскую агенду США и НАТО.
Леонид Слуцкий также указал на проблему визовой дискриминации, с которой столкнулись российские депутаты и сенаторы при попытках участия в сессиях Ассамблеи. Он привел примеры Великобритании, Польши и Румынии, где представителям РФ был отказан въезд. В результате таких действий Россия фактически лишена права голоса в ПА ОБСЕ, что исключает возможность участия в формировании решений организации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился, чтобы Комитет по международным делам подготовил постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. По его словам, РФ не собирается «финансировать этот шабаш», пишет 360.ru.
Также и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. В этом случае и выплаты в организацию будут приостановлены, пишет деловое издание «Взгляд».
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