В Ханты-Мансийске резко снизилась смертность на дорогах

С начала года на дорогах Ханты-Мансийска не произошло ДТП со смертельным исходом
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В ГАИ раскрыли уровень аварийности на дорогах Ханты-Мансийска
В ГАИ раскрыли уровень аварийности на дорогах Ханты-Мансийска Фото:

В Ханты-Мансийске и районе в 2024 году резко снизилась смертность на дорогах в результате ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«В Ханты-Мансийске за пять месяцев произошло 43 ДТП. В прошлом году за тот же период было 49. Погибших нет, в прошлом году за аналогичный период погибло шесть человек», — сообщили в Госавтоинспекции.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил, что для повышения безопасности дорожного движения в городе устанавливаются проекционные пешеходные переходы и «умные» светофоры: «для повышения безопасности дорожного движения на шести пешеходных переходах установлено проекционное оборудование. Ханты-Мансийск стал пионером в Югре, установив светофоры системы „Говорящий город на шести участках. Планируем эту работу продолжать“, — рассказал Максим Ряшин. Мэр отметил, что в городе в нормативном состоянии находится 94% автодорог.

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В Ханты-Мансийске и районе в 2024 году резко снизилась смертность на дорогах в результате ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В Ханты-Мансийске за пять месяцев произошло 43 ДТП. В прошлом году за тот же период было 49. Погибших нет, в прошлом году за аналогичный период погибло шесть человек», — сообщили в Госавтоинспекции. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил, что для повышения безопасности дорожного движения в городе устанавливаются проекционные пешеходные переходы и «умные» светофоры: «для повышения безопасности дорожного движения на шести пешеходных переходах установлено проекционное оборудование. Ханты-Мансийск стал пионером в Югре, установив светофоры системы „Говорящий город на шести участках. Планируем эту работу продолжать“, — рассказал Максим Ряшин. Мэр отметил, что в городе в нормативном состоянии находится 94% автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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