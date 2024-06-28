В Ханты-Мансийске резко снизилась смертность на дорогах

В Ханты-Мансийске и районе в 2024 году резко снизилась смертность на дорогах в результате ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«В Ханты-Мансийске за пять месяцев произошло 43 ДТП. В прошлом году за тот же период было 49. Погибших нет, в прошлом году за аналогичный период погибло шесть человек», — сообщили в Госавтоинспекции.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил, что для повышения безопасности дорожного движения в городе устанавливаются проекционные пешеходные переходы и «умные» светофоры: «для повышения безопасности дорожного движения на шести пешеходных переходах установлено проекционное оборудование. Ханты-Мансийск стал пионером в Югре, установив светофоры системы „Говорящий город на шести участках. Планируем эту работу продолжать“, — рассказал Максим Ряшин. Мэр отметил, что в городе в нормативном состоянии находится 94% автодорог.
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