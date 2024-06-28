В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые Паруса». В этом году мероприятие посвящено теме Года семьи, которую объявил ранее президент РФ Владимир Путин. Ведущими концертной части стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.
«Праздник выпускников „Алые паруса“ начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В этом году темой мероприятия стал Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Ведущие концертной части праздника — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич», — передают подробности Life.
В программу мероприятия включено театрализованное представление на Дворцовой площади, а также концерты с участием таких исполнителей, как АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером праздника стал рэпер Мот.
Зрители смогут насладиться водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Кульминацией праздника станет появление бригантины «Россия» с алыми парусами. Парусник пройдет по традиционному маршруту — Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.
Праздник «„Алые паруса“ в Санкт-Петербурге — это традиционное событие, связанное с окончанием учебного года в школах и вузах. Главным событием мероприятия считается появление на Неве корабля с алыми парусами, что создает волшебную атмосферу, напоминающую сказку. Этот момент символизирует переход выпускников из мира учебы в новый этап жизни, полный надежд и возможностей
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