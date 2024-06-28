Создающий для бойцов СВО бани челябинец отправился к однополчанам погибшего на сына

Челябинец Радик Закиров, который создает фронтовые бани для бойцов СВО, отправился на территорию спецоперации, чтобы встретиться с коллегами погибшего в боях сына. Об этом рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
«Отправляюсь в пятнадцатую поездку вместе с Радиком Закировым, человеком, который является примером мужества, стойкости и огромной человечности. Меньше чем через сутки он встретится с однополчанами своего сына, которые его очень сильно ждут», — написала на своей странице «ВКонтакте» Ольга Мухометьярова.
Мухометьярова рассказала, что Закиров потерял сына в марте 2022 года. Тот погиб в самом начале спецоперации. С тех пор мужчина создает мобильные бани для бойцов. На территорию СВО он уже отправил девятую по счету. Средства на их создание жертвуют предприниматели и неравнодушные жители.
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