28 июня 2024

Создающий для бойцов СВО бани челябинец отправился к однополчанам погибшего на сына

Челябинец, создающий бани для бойцов СВО, уехал к однополчанам погибшего сына
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Десятую по счету мобильную баню Закиров адаптирует для бойцов артиллерийской батареи Фото:
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Челябинец Радик Закиров, который создает фронтовые бани для бойцов СВО, отправился на территорию спецоперации, чтобы встретиться с коллегами погибшего в боях сына. Об этом рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Отправляюсь в пятнадцатую поездку вместе с Радиком Закировым, человеком, который является примером мужества, стойкости и огромной человечности. Меньше чем через сутки он встретится с однополчанами своего сына, которые его очень сильно ждут», — написала на своей странице «ВКонтакте» Ольга Мухометьярова.

Мухометьярова рассказала, что Закиров потерял сына в марте 2022 года. Тот погиб в самом начале спецоперации. С тех пор мужчина создает мобильные бани для бойцов. На территорию СВО он уже отправил девятую по счету. Средства на их создание жертвуют предприниматели и неравнодушные жители.

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Челябинец Радик Закиров, который создает фронтовые бани для бойцов СВО, отправился на территорию спецоперации, чтобы встретиться с коллегами погибшего в боях сына. Об этом рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Отправляюсь в пятнадцатую поездку вместе с Радиком Закировым, человеком, который является примером мужества, стойкости и огромной человечности. Меньше чем через сутки он встретится с однополчанами своего сына, которые его очень сильно ждут», — написала на своей странице «ВКонтакте» Ольга Мухометьярова. Мухометьярова рассказала, что Закиров потерял сына в марте 2022 года. Тот погиб в самом начале спецоперации. С тех пор мужчина создает мобильные бани для бойцов. На территорию СВО он уже отправил девятую по счету. Средства на их создание жертвуют предприниматели и неравнодушные жители.
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