Создающий для бойцов СВО бани челябинец отправился к однополчанам погибшего на сына

Челябинец, создающий бани для бойцов СВО, уехал к однополчанам погибшего сына

29 июня 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Десятую по счету мобильную баню Закиров адаптирует для бойцов артиллерийской батареи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новость по теме Челябинский депутат ЗСО варила кашу на фронте. Фото Челябинец Радик Закиров, который создает фронтовые бани для бойцов СВО, отправился на территорию спецоперации, чтобы встретиться с коллегами погибшего в боях сына. Об этом рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Отправляюсь в пятнадцатую поездку вместе с Радиком Закировым, человеком, который является примером мужества, стойкости и огромной человечности. Меньше чем через сутки он встретится с однополчанами своего сына, которые его очень сильно ждут», — написала на своей странице «ВКонтакте» Ольга Мухометьярова. Мухометьярова рассказала, что Закиров потерял сына в марте 2022 года. Тот погиб в самом начале спецоперации. С тех пор мужчина создает мобильные бани для бойцов. На территорию СВО он уже отправил девятую по счету. Средства на их создание жертвуют предприниматели и неравнодушные жители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец Радик Закиров, который создает фронтовые бани для бойцов СВО, отправился на территорию спецоперации, чтобы встретиться с коллегами погибшего в боях сына. Об этом рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Отправляюсь в пятнадцатую поездку вместе с Радиком Закировым, человеком, который является примером мужества, стойкости и огромной человечности. Меньше чем через сутки он встретится с однополчанами своего сына, которые его очень сильно ждут», — написала на своей странице «ВКонтакте» Ольга Мухометьярова. Мухометьярова рассказала, что Закиров потерял сына в марте 2022 года. Тот погиб в самом начале спецоперации. С тех пор мужчина создает мобильные бани для бойцов. На территорию СВО он уже отправил девятую по счету. Средства на их создание жертвуют предприниматели и неравнодушные жители.