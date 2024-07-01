В Челябинске снесут жилой дом, построенный во времена Сталина. Фото

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Дома под снос по улице Томина. Курган, улица томина, дома под снос
В Ленинском районе Челябинска снесут двухэтажный кирпичный дом 1949 года постройки Фото:

В Ленинском районе Челябинска снесут двухэтажный кирпичный жилой дом 1949 года постройки, расположенный вблизи набережной озера Смолино. Уже подготовлен проект об изъятии дома у жильцов, сообщила 1 июля на аппаратном совещании вице-мэр по социальным вопросам Надежда Рыльская.

«В рамках организации работы по переселению граждан из аварийных жилых домов, уже подготовлен и направлен на согласование проект решения об изъятии для муниципальных нужд многоквартирного дома по улице Ереванской 52. Квартиры будут изъяты у 12 собственников», — сообщила Рыльская.

Также Рыльская отметила, на данный момент продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию аварийного жилого и нежилого фонда. Так завершены работы по сносу дома по улице Электровозной, осуществляется приемка выполненных работ. Также за прошлую неделю было заключено 13 соглашений об изъятии для муниципальных нужд собственниками жилых помещений аварийных домов.

Дом находится недалеко от набережной озера «Смолино»
Дом находится недалеко от набережной озера «Смолино»
Фото:
Дом 1949 года постройки находится недалеко от пляжа, его мэрия изымает для муниципальных нужд
Дом 1949 года постройки находится недалеко от пляжа, его мэрия изымает для муниципальных нужд

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В Ленинском районе Челябинска снесут двухэтажный кирпичный жилой дом 1949 года постройки, расположенный вблизи набережной озера Смолино. Уже подготовлен проект об изъятии дома у жильцов, сообщила 1 июля на аппаратном совещании вице-мэр по социальным вопросам Надежда Рыльская. «В рамках организации работы по переселению граждан из аварийных жилых домов, уже подготовлен и направлен на согласование проект решения об изъятии для муниципальных нужд многоквартирного дома по улице Ереванской 52. Квартиры будут изъяты у 12 собственников», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, на данный момент продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию аварийного жилого и нежилого фонда. Так завершены работы по сносу дома по улице Электровозной, осуществляется приемка выполненных работ. Также за прошлую неделю было заключено 13 соглашений об изъятии для муниципальных нужд собственниками жилых помещений аварийных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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