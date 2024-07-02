Челябинский организатор перевозок отверг претензии УФАС

В Челябинске организатор перевозок отверг обвинения в нарушении торгов

02 июля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

В Челябинске госкомпания прокомментировала обвинения антимонопольщиков Фото: Илья Московец © URA.RU Госкомпания «Организатор перевозок Челябинской области» отвергла обвинения УФАС в нарушениях при проведении торгов. Как заявил URA.RU директор Никита Тюрин, сотрудничество с участником тендера, входящим в холдинг Сбербанка, было направлено на обоснование максимальной цены договора. «Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены были направлены запросы исполнителям, осуществляющим соответствующие услуги, с указанием в данных запросах подробного описания объекта торгов. Техзадание сформировано таким образом, что не предоставляет преимущества какому-либо одному участнику торгов перед другими участниками», — заявили URA.RU в офисе заказчика. Как утверждают в компании, ответы на запросы подтвердили возможность исполнения услуг, которые бы отвечали потребностям учреждения и нужным характеристикам. Организатор перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе искал фирму, которая организует автоматизированный учет оплаты пассажиров, включая тех, кому предоставлены льготы. Также техническое решение должно автоматически распределять полученные средства между перевозчиками, работающими на регулируемых маршрутах. В компании URA.RU отметили, что заявиться для участия в конкурсе мог любой желающий, даже физлицо, а сами торги подготовлены и проведены в соответствии с законом. Тюрин добавил, что в законодательстве не предусмотрена отмена результатов тендера, когда заключен договор, и он исполняется. УФАС начал расследование по фактам, которые могут свидетельствовать о тесных связях заказчика и будущего подрядчика, компании «СберТройка», при подготовке тендера. Как отмечено в документе надзорного ведомства, представители исполнителя на этапе организации торгов участвовали в совещаниях заказчика и общались с его сотрудниками в общем чате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкомпания «Организатор перевозок Челябинской области» отвергла обвинения УФАС в нарушениях при проведении торгов. Как заявил URA.RU директор Никита Тюрин, сотрудничество с участником тендера, входящим в холдинг Сбербанка, было направлено на обоснование максимальной цены договора. «Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены были направлены запросы исполнителям, осуществляющим соответствующие услуги, с указанием в данных запросах подробного описания объекта торгов. Техзадание сформировано таким образом, что не предоставляет преимущества какому-либо одному участнику торгов перед другими участниками», — заявили URA.RU в офисе заказчика. Как утверждают в компании, ответы на запросы подтвердили возможность исполнения услуг, которые бы отвечали потребностям учреждения и нужным характеристикам. Организатор перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе искал фирму, которая организует автоматизированный учет оплаты пассажиров, включая тех, кому предоставлены льготы. Также техническое решение должно автоматически распределять полученные средства между перевозчиками, работающими на регулируемых маршрутах. В компании URA.RU отметили, что заявиться для участия в конкурсе мог любой желающий, даже физлицо, а сами торги подготовлены и проведены в соответствии с законом. Тюрин добавил, что в законодательстве не предусмотрена отмена результатов тендера, когда заключен договор, и он исполняется. УФАС начал расследование по фактам, которые могут свидетельствовать о тесных связях заказчика и будущего подрядчика, компании «СберТройка», при подготовке тендера. Как отмечено в документе надзорного ведомства, представители исполнителя на этапе организации торгов участвовали в совещаниях заказчика и общались с его сотрудниками в общем чате.