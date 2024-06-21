Компанию крупного банка заподозрили в тесных связях с организатором челябинских торгов

Компанию «СберТройка» холдинга «Сбер» заподозрили в незаконном обходе конкурентов на тендере в Челябинской области. Как URA.RU следует из определения регионального УФАС, подрядчик помогал будущему заказчику разработать техусловия и другую документацию конкурса.
«ООО „СберТройка“ непосредственно участвовало в подготовке конкурсных документаций на право заключения договора об автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП), в том числе формировании технического задания. Совокупность выявленных обстоятельств может свидетельствовать о наличии заключенного соглашения между гоучреждением „Организатор перевозок Челябинской области“ и ООО „СберТройка“, а также создании последнему преимущественных условий участия в торгах, включая доступ к информации», — отмечено в определении.
Факты вскрылись после внеплановой проверки 2024 года. Мероприятие позволило обнаружить признаки нарушения антимонопольного законодательства. Отношения возникли вокруг транспортных маршрутов, входящих в Челябинскую транспортную агломерацию. В ее составе, кроме столицы региона, находятся Копейск, Сосновский, Аргаяшский и еще пять районов.
За период с мая 2022 года по сентябрь 2023 года было проведено четыре конкурса. Победителем одного из них стала компания Сбера, с которой был заключен договор на организацию АСОП. Анализ файлов, найденных на жестких дисках, показал, что представители будущего подрядчика присутствовали на совещаниях организатора перевозок и общались с ними в совместном чате мессенджера.
В офисе «СберТройки» обвинения отрицают. В пресс-службе компании URA.RU заявили, что фирма в своей деятельности всегда соблюдает законодательство России.
«В ходе проведения открытого конкурса на право заключения договора по организации АСОП на территории челябинской агломерации ООО „СберТройка“ одержала победу на законных основаниях», — утверждают в компании. Можно заключить, что подрядчик не станет отказываться от дальнейшей работы по договору.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Организатора перевозок Челябинской области». К моменту публикации ответ не поступил.
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