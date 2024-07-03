Минобороны России рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

Министерство обороны России обнародовало архивные материалы, связанные с операцией «Багратион», которая привела к освобождению Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Рассекречивание документов приурочено к 80-летию освобождения Минска.
«Минобороны России запустил мультимедийный раздел, посвященный 80-летию со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков: игра «Победные удары Багратион», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди рассекреченных материалов находятся директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы операции, карты боевых действий, приказы командования, фотографии и схемы. Также доступны наградные листы на Героев Советского Союза Дмитрия Чепусова и Дмитрия Фроликова, участвовавших в Минской наступательной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.