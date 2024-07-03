Минобороны России рассекретило архивные документы об операции «Багратион»

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Конференция ЕР. Курган, депутат, чиновник, документы, папка, конференция ер
Рассекречивание документов приурочено к 80-летию освобождения Минска Фото:

Министерство обороны России обнародовало архивные материалы, связанные с операцией «Багратион», которая привела к освобождению Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Рассекречивание документов приурочено к 80-летию освобождения Минска.

«Минобороны России запустил мультимедийный раздел, посвященный 80-летию со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков: игра «Победные удары Багратион», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди рассекреченных материалов находятся директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы операции, карты боевых действий, приказы командования, фотографии и схемы. Также доступны наградные листы на Героев Советского Союза Дмитрия Чепусова и Дмитрия Фроликова, участвовавших в Минской наступательной операции.

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Министерство обороны России обнародовало архивные материалы, связанные с операцией «Багратион», которая привела к освобождению Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Рассекречивание документов приурочено к 80-летию освобождения Минска. «Минобороны России запустил мультимедийный раздел, посвященный 80-летию со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков: игра «Победные удары Багратион», — сообщает пресс-служба ведомства. Среди рассекреченных материалов находятся директивы Ставки Верховного Главнокомандования, планы операции, карты боевых действий, приказы командования, фотографии и схемы. Также доступны наградные листы на Героев Советского Союза Дмитрия Чепусова и Дмитрия Фроликова, участвовавших в Минской наступательной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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